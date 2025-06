La scienza svela il film più divertente di sempre: ecco la classifica delle commedie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema non smette mai di stupire, e la scienza si unisce al divertimento per analizzare quale film riesca a far ridere di più. Recentemente, uno studio condotto da Forbes ha rivelato il titolo che conquista il primo posto in questa particolare classifica, basandosi su dati oggettivi e reazioni fisiologiche del pubblico. Scopriamo insieme i dettagli di questa ricerca e quali altri film si sono distinti per la loro comicità.

Il film più divertente secondo la scienza: L’aereo più pazzo del mondo

In cima alla classifica stilata da Forbes troviamo “L’aereo più pazzo del mondo” , una commedia che ha segnato un’epoca nel genere slapstick. Diretto dal trio composto da Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker, il film è un susseguirsi ininterrotto di gag, battute surreali e parodie che hanno fatto la storia del cinema comico. La pellicola è diventata un cult, apprezzata non solo per il suo umorismo, ma anche per la sua capacità di intrattenere generazioni di spettatori.

Lo studio ha analizzato la frequenza delle risate generate dal film, rivelando che “L’aereo più pazzo del mondo” riesce a far ridere in media tre volte al minuto. Questo significa che gli spettatori possono aspettarsi di ridere circa ogni venti secondi, un risultato che testimonia l’efficacia delle battute e delle situazioni comiche presentate. È importante notare che la ricerca non distingue tra diversi tipi di risate, considerando sia le risate leggere che quelle più fragorose, il che rende il risultato ancora più interessante.

Altri film che fanno ridere: la top 3 delle commedie

Oltre al film di Abrahams e Zucker, lo studio di Forbes ha messo in evidenza altri titoli che si sono distinti per la loro capacità di far ridere il pubblico. Al secondo posto troviamo “Una notte da leoni“, una commedia irriverente diretta da Todd Phillips. Questo film ha ottenuto una media di 2,4 risate al minuto, confermandosi come uno dei preferiti dal pubblico per il suo umorismo audace e le situazioni esilaranti che coinvolgono un gruppo di amici in un’avventura a Las Vegas.

Il terzo posto è occupato nuovamente dal team ZAZ, questa volta con “Una pallottola spuntata” , una parodia poliziesca che ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori grazie al suo stile unico e alle battute memorabili. Basato sulla serie televisiva “Police Squad!“, questo film dimostra ancora una volta l’influenza duratura dei fratelli Zucker e Abrahams nel panorama della commedia demenziale.

Riscoprire il film più esilarante di sempre

Con la conferma scientifica di quale sia il film più divertente di sempre, potrebbe essere il momento ideale per scoprire “L’aereo più pazzo del mondo“. Attualmente disponibile su Amazon Prime Video, all’interno del catalogo Paramount+, questa pellicola rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera immergersi in un’esperienza comica senza tempo. La sua capacità di far ridere anche dopo oltre quarant’anni dalla sua uscita è un chiaro segno della sua qualità e del suo impatto duraturo nel mondo del cinema.

