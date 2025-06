Torna “Chi può batterci?”: il family game show di Rai1 con Marco Liorni dal 7 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 7 giugno, il pubblico potrà nuovamente sintonizzarsi su Rai1 per seguire “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni. Dopo una speciale anteprima trasmessa a settembre, il programma promette di intrattenere gli spettatori con tre nuove puntate in prima serata, ogni sabato. Questo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, si prepara a offrire un mix di divertimento e competizione.

Un nuovo look per il programma

Il ritorno di “Chi può batterci?” si accompagna a un restyling visivo significativo. La scenografia, completamente ripensata da Riccardo Bocchini, e la fotografia curata da Mario Catapano daranno vita a un ambiente accattivante e moderno. Questi cambiamenti non solo arricchiranno l’estetica del programma, ma contribuiranno anche a creare un’atmosfera coinvolgente, adatta al prime time. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza visiva che catturi l’attenzione degli spettatori, rendendo ogni puntata un evento da non perdere.

La dinamica del gioco

In ogni episodio, Marco Liorni guiderà una squadra di sei vip, composta da nomi noti come Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. Insieme, affronteranno 101 concorrenti scelti tra il pubblico presente in studio. Questo format innovativo prevede un mix di quiz e sfide, dove la prontezza e la logica dei partecipanti saranno messe alla prova. Liorni, in un ruolo inedito di conduttore e giocatore, porterà il suo team attraverso domande stimolanti e colpi di scena, rendendo ogni puntata unica e avvincente.

La sfida finale e il ruolo di Franky

La tensione culminerà nella sfida finale, dove il miglior concorrente della serata avrà l’opportunità di affrontare i sei membri della squadra vip. Solo chi riuscirà a batterli tutti potrà aggiudicarsi il jackpot messo in palio. La suspense è garantita: gli spettatori si chiederanno se il concorrente avrà la determinazione e le abilità necessarie per conquistare la vittoria. A fare da arbitro e a mantenere il ritmo del gioco ci sarà Franky, una voce fuori campo che interagirà con i partecipanti, ponendo domande e svelando risposte con una buona dose di ironia.

Un programma che celebra la partecipazione

“Chi può batterci?” non è solo un gioco, ma un vero e proprio spettacolo che celebra il valore della sfida collettiva. Il format incoraggia la partecipazione attiva del pubblico, sia in studio che da casa, creando un legame tra i concorrenti e gli spettatori. La narrazione dinamica e l’atmosfera leggera rendono il programma un’occasione per divertirsi e riflettere, mentre si cerca di superare i propri limiti. Con un team di autori composto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Tiziana Martinengo, Mario Audino, Simona Riccardi, Francesco Lancia e Flavio Grasso, e la regia di Cristiano D’Alisera, il programma si prepara a regalare emozioni e intrattenimento di qualità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!