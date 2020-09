Torino Film Festival 2020: le novità della 38esima edizione

Quest’anno il Torino Film Festival, che si svolgerà dal 20 al 28 novembre 2020, in luoghi vari a Torino e nella Regione Piemonte con la direzione artistica di Stefano Franca di Celle si presenta in una veste completamente rinnovata.

Torino Film Festival 2020: una stella a dodici punte come simbolo di una kermesse completamente rinnovata

Si è tenuta oggi la conferenza stampa della 38esima edizione del Torino Film Festival organizzato dal Museo del Cinema di Torino e dal Politecnico di Torino. Proprio quest’ultimo è stato il grande protagonista dell’evento. Sono stati loro, con il know how che li contraddistingue a creare fisicamente la stella che campeggia sulla Mole Antonelliana, che diventerà il premio dato ai vincitori. Finora questo importante evento che promuove da sempre il cinema internazionale di qualità, non aveva, infatti, alcun premio fisico. Quest’oggetto, magico e l’istituzione del Premio Stella della Mole per il Miglior Film, sarà da questa edizione l’emblema della manifestazione come lo è da sempre il Leone per Venezia e la Palma per Cannes solo per citarne due.

Un’edizione diffusa in coincidenza con “Torino 2020 città del Cinema”

Sono molte le novità di quest’anno, che vede per la prima volta al vertice Stefano Franca di Celle. In realtà, vista la difficile situazione sanitaria, alle proiezioni in dodici luoghi molto diversi tra loro, ci sarà anche una sala virtuale on line.

Sarà possibile vedere in streaming anche le masterclass, le conferenze stampa e i vari incontri con gli autori delle opere in concorso; cosa peraltro già fatta a Venezia e probabilmente anche alla prossima Festa del Cinema di Roma.

“Siamo consapevoli che si tratta di un grande cambiamento – afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -, che però tiene il passo con i tempi.

Il cinema nasce per essere fruito in sala, è quello il suo posto, ma le nuove tecnologie ci permettono di arrivare ovunque, moltiplicando la forza comunicativa della settima arte.

È con questo spirito che il Torino Film Festival sbarca online, senza rinunciare alle sue origini, quando si chiamava ancora Cinema Giovani, trattando molti temi, tra cui giustizia sociale e inclusione, visti attraverso l’occhio creativo di giovani cineasti.

“L’edizione di quest’anno avrà questa doppia anima”, racconta Stefano Francia di Celle, direttore del Torino Film Festival.

“All’apertura verso il web si affiancherà un forte e rinnovato legame con le realtà cinematografiche e culturali locali. Il mio obiettivo è di declinare i contenuti del festival anche in luoghi insoliti, coinvolgendo interlocutori e pubblici nuovi, alla (ri)scoperta di quello che Torino può dare. 12 punti, 12 luoghi che, disegnando la mappa del festival, evocano le 12 punte della Stella della Mole, il dodecaedro protagonista della nuova identità visiva della manifestazione”.

Qualche chicca in attesa dei film selezionati che arriveranno a breve

In attesa dei film in programma a Torino è stata resa nota l’anteprima italiana del film “The Truffle Hunters”, il docufilm diretto e prodotto da Michael Dweck e Gregory Kershaw, con la produzione esecutiva di Luca Guadagnino e la sua Frenesy Film Company. Al centro della storia c’è la ricerca del tartufo prodotto pregiato piemontese raccontato attraverso la vita dei cercatori del tartufo d’Alba e del loro sodalizio con i cani. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Il film verrà distribuito in Italia da Sony Pictures. Sono, inoltre, previste sei masterclass.

Ne saranno protagonisti Stefania Sandrelli e Andrea Occhipinti, Aleksandr Sokurov e Alena Shumakova, Giorgio Diritti e Paolo Pejrone, Mohsen Makhmalbaf, e Vahid Rastgou, Waad Al Kateabe Taghi Amirani. Fedra Fathe, vice direttrice del TFF infine curerà una Masterclass dal titolo “Woman in Film” con ospiti ancora da definire.

Ivana Faranda

24/09/2020