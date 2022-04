Tori Spelling: la sua “lifestyle” sarà trasmessa su Vizio WatchFree+

Tori Spelling ospiterà “@Home with Tori”, una serie di lifestyle originale che sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma WatchFree+ del produttore di smart TV Vizio.

Tori Spelling come non l’abbiamo mai vista

La serie ci racconterà una Spelling del tutto inedita, e ci darà la possibilità di sbirciare all’interno delle mura domestiche della star ancora tanto amata. “@Home with Tori” conterà 10 episodi di mezz’ora e ognuno sarà incentrato su un tema diverso, che va dalle feste in piscina alle relazioni madre-figlia alla preparazione di piatti e cocktail da abbinare.

La serie è ora in produzione e sarà presentata in anteprima a maggio

Spelling, che è anche co-conduttrice di Messyness su MTV, condividerà suggerimenti su cucina, cottura al forno e intrattenimento su “@Home con Tori”, mentre prepara piatti con cibi di provenienza locale. La star di “Beverly Hills 90210” sarà affiancata da familiari, ospiti famosi e chef esperti per esplorare le tradizioni familiari, i viaggi, i compleanni e le festività e altri aspetti della vita domestica e della cucina.

“Dire che sono entusiasta di girare una serie con i miei amici e la mia famiglia comodamente da casa mia sarebbe un eufemismo”, ha detto Spelling. “Dalla cucina all’intrattenimento, speriamo di ispirare gli spettatori a creare esperienze memorabili da casa”.

La serie è la prima produzione originale di MyTime Movie Network, una rete di canali incentrata sulle donne, disponibile in 19 paesi e 6 lingue. Lo spettacolo è prodotto da Jacob Nasser, i cui crediti recenti includono “A Second Chance at Love” per Hallmark Channel e “Twice Bitten” per BET+.

Greg Barnard, direttore dell’acquisizione dei contenuti di Vizio e produttore esecutivo di “@Home with Tori”, ha affermato che si è voluto rivolgersi alle aree di maggiore interesse degli spettatori. “A loro piace cucinare, fai-da-te e intrattenimento, e insieme abbiamo sviluppato gli episodi che si adattavano perfettamente alle passioni di Tori e che avrebbero risuonato con ciò che i nostri spettatori vogliono vedere di più”, ha detto Barnard. “La serie”, ha aggiunto, “è un esempio dell’azienda che mira a “fornire una programmazione unica, pertinente e disponibile solo su Vizio”.

Non ci resta che attendere l’arrivo di maggio per imparare i segreti di Tori in cucina, solo su Vizio WhatchFree+.

Mina Franza

5/04/2022