Top Secret UFO Projects: Declassified: la nuova docuserie di Netflix

La nuova docuserie di Netflix “Top Secret UFO Projects: Declassified” potrebbe finalmente rivelare la verità sull’esistenza della vita extraterrestre.

Top Secret UFO Projects: Declassified: il trailer ufficiale

Netflix ha rilasciato il trailer della nuova docuserie “Top Secret UFO Projects: Declassified”. La serie esplorerà l’idea che gli alieni esistano tra noi e che questa conoscenza sia stata insabbiata dal governo per anni. Sarà presentato in anteprima il 3 agosto.

Il trailer mostra alcune immagini scioccanti con possibili alieni della vita reale. “Prova” che il governo copre la presenza della vita extraterrestre. All’inizio del trailer, si susseguono filmati in bianco e nero che mostrano alieni dalla testa grande e dagli occhi grandi che vagano nel deserto e UFO che volano alti nel cielo. Il trailer procede quindi ad esplorare il motivo per cui questo filmato non è mai stato rilasciato. La verità verrà fuori lentamente ma inesorabilmente, forse contro la volontà del governo. Il filmato è intenso e dipinge la docuserie in arrivo come una delle esplorazioni più approfondite della vita aliena mai realizzate.

Altri progetti che raccontano gli alieni

Netflix ha altri documentari disponibili per lo streaming che riflettono sull’esistenza degli alieni, ma questa docuserie è uno dei primi progetti originali dello streamer ad esplorare la vita extraterrestre in modo così dettagliato. Netflix ha pubblicato uno spettacolo nel 2020 intitolato “Alien Worlds”, che immaginava come sarebbe stata la vita aliena se esistesse, ma non ha sostenuto il fatto che gli alieni siano già confermati come legittimi dalle principali fonti che non hanno mai rilasciato le informazioni al pubblico. I creatori di questo nuovo progetto sembrano credere fermamente che gli alieni siano tra noi e vogliono che il mondo conosca la verità.

Sulla base del trailer, il documentario possa cambiare per sempre i punti di vista della società sull’esistenza della vita aliena.

La Sinossi ufficiale

“Top Secret UFO Projects: Declassified” è una “serie televisiva di fatto originale che presenta le informazioni e le prove più recenti che espongono i progetti governativi più segreti che hanno gestito i contatti e l’insabbiamento della presenza extraterrestre sulla Terra. Sebbene le affermazioni di incontri extraterrestri abbiano a lungo stato respinto, molti credono che l’esistenza degli UFO non sia solo probabile, ma una certezza.

Francesca Reale

08/07/2021