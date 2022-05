Top Gun – Maverick: anche Chiellini vola in alta quota

Dopo l’addio alla Juventus, Giorgio Chiellini, ci stupisce entrando nell’universo di “Top Gun – Maverick” di Joseph Kosinski. La pellicola ha riportato sul grande schermo le avventure del Tenente Pete “Maverik” Mitchell, interpretato dall’attore Tom Cruise.

Top Gun – Maverick: Chiellini come un novello Tenente Maverik

In onore dell’uscita di “Top Gun – Maverick” decide di esprimersi anche il famoso Giorgio Chiellini che racconta, in un video in esclusiva, tutti gli ostacoli che ha dovuto superare, traendo così una similitudine fra la sua storia e la storia basata sulle nuove generazioni che sono raccontate nel film.

Il campione d’Europa Giorgio Chiellini, dopo la sua ultima partita all’Allianz Stadium di Torino, ha salutato i suoi tifosi bianco-neri con una frase toccante e piena di speranza per il futuro:

“Il viaggio non finisce qui. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo, ma saranno un altro tempo e un’altra storia”.

Proprio con queste parole dimostra la sua vicinanza con il protagonista di “Top Gun: Maverick”, immergendosi in un nuovo capitolo della sua vita, pieno di speranze nei confronti delle nuove generazioni.

“Non pensare, fallo!”

È l’augurio di Giorgio Chiellini alla fine del video in esclusiva, con lo scopo di invogliare i giovani a seguire sempre i propri obiettivi e mettendo in luce, proprio come il tenente Maverik nel nuovo TOP GUN, l’importanza della caparbietà per raggiungere qualsiasi obiettivo, anche quelli all’apparenza insormontabili.

Top Gun – Maverick: la storia

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell, interpretato dal grande Tom Cruise, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio, è ancora è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere, ovvero nel ruolo di aviatore nella TOP GUN.

Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge, ancora una volta, oltre i propri limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Viene quindi chiamato ad addestrare una nuova squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, e proprio in questo contesto, Maverick, incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, interpretato da Miles Teller, nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”.

Alle prese con un futuro incerto e con il passato alle costole, Maverick, dovrà affrontare le sue paure

più profonde per portare a termine una missione ai limiti dell’impossibile, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Giorgio Chiellini e il Tenente Maverik insegnano proprio questo, ai giovani, uno attraverso il calcio, l’altro attraverso un film: l’importanza nel tenere duro e la speranza che, con la giusta tenacia, ogni obiettivo sia raggiungibile e ogni ostacolo sormontabile.

Ecco il video

Nivan Canteri

24/05/2022