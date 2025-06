Tony Effe: un artista in evoluzione tra cinema, musica e una nuova vita familiare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tony Effe, rapper di successo, si prepara a vivere un periodo ricco di novità, tra progetti musicali e una imminente paternità. In un’intervista rilasciata al giornalista Carlo Antonelli per il quotidiano Repubblica, l’artista ha condiviso dettagli significativi riguardo ai suoi recenti impegni, che spaziano dall’esperienza al Festival di Sanremo a un sorprendente debutto nel mondo del cinema.

Un debutto cinematografico in “Delitto sulle nevi”

Tony Effe ha confermato di essere attualmente impegnato sul set del film natalizio “Delitto sulle nevi“, diretto da Neri Parenti e con la partecipazione di Christian De Sica. Questa esperienza rappresenta un’importante svolta nella carriera dell’artista, che si sposta dal palcoscenico di Sanremo a un contesto cinematografico. Nel cast del film, oltre a Tony Effe e De Sica, figurano nomi come Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Sara Croce e Chiara Francini.

La trama del film, già disponibile su vari siti di cinema, ruota attorno alla famiglia Cullman, noti magnati nel settore dei giochi da tavolo. I Cullman invitano il celebre criminologo Christian Agata a trascorrere un fine settimana nella loro lussuosa residenza montana per discutere il rilancio di “Crime Castle“, il gioco che ha reso la loro azienda famosa a livello mondiale. Tuttavia, il patriarca Carlo annuncia l’intenzione di bloccare la cessione dell’azienda, scatenando tensioni tra i membri della famiglia. La mattina seguente, Carlo viene trovato morto, e Christian inizia a indagare, assistito dal brigadiere Cuozzo, un poliziotto di provincia. Il ruolo di Tony Effe nel film rimane ancora un mistero, ma la sua partecipazione segna un passo significativo nella sua carriera.

Un libro autobiografico e la vita personale

Oltre al cinema, Tony Effe ha recentemente presentato il suo libro autobiografico “Non volevo ma lo sono“, edito da Mondadori e pubblicato il 27 maggio. Durante la presentazione a Milano, il rapper ha condiviso la sua storia personale, iniziando con la frase: «Sono nato Nicolò e sono diventato Tony». L’autobiografia ripercorre la sua ascesa artistica, gli errori giovanili, le relazioni sentimentali e le sue ambizioni calcistiche, includendo anche la controversia con Fedez e il gossip su una presunta relazione con Chiara Ferragni.

Riflessioni su Sanremo e il futuro

Nell’intervista a Repubblica, Tony Effe ha anche parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo, descrivendola come un’opportunità per mettersi alla prova. Ha dichiarato: «Sanremo è stato così. L’ho fatto perché mi andava di farlo, mi sono divertito». Tuttavia, ha ammesso di aver vissuto momenti di frustrazione, soprattutto quando ha compreso che non avrebbe potuto vincere. Ha anche espresso la sua preferenza per Mediaset rispetto alla Rai, affermando di sentirsi più a suo agio con l’emittente concorrente.

Una nuova dimensione familiare

Infine, Tony Effe ha accennato alla sua vita personale, rivelando che Giulia De Lellis è in attesa della loro prima figlia. Con un tono scherzoso, ha commentato: «Appena nasce, entro in carcere. Scherzo». Tuttavia, il rapper ha sottolineato l’importanza dell’amore e della famiglia nella sua vita attuale, affermando: «L’amore e la famiglia sono le uniche cose che amo». Questo nuovo capitolo della sua vita sembra promettere un futuro ricco di emozioni e sfide, sia sul piano professionale che personale.

