Tony Awards: “Jagged Little Pill” in testa per il numero di nomination

Broadway League e l’American Theatre Wing hanno annunciato i candidati ai Tony Awards 2020.

Tony Awards: rivela i concorrenti della cerimonia su YouTube

Le nomination dei Tony Awards sono state rivelate sul canale YouTube da James Monroe Iglehart.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, “Jagged Little Pill”, musical, basato sull’omonimo album omonimo di Alanis Morissette del 1995, ha ottenuto 15 nomination, seguito dal “Moulin Rouge”.

A seguire c’è stata la nomination per: “Slave Play” e “Tina : The Tina Turner Musical”,” A Christmas Carol”, “Betrayal”, “Sea Wall/A Life” e “Frankie and Johnny in the Clair de Lune”.

“Jagged Little Pill”, “Moulin Rougee” ,”Tina: The Tina Turner Musical”, sono stati tutti nominati per il miglior musical,la migliore regia e il miglior libro di una categoria musicale.

“Slave Play” e “Sea Wall/A Life” sono tutti in lista per il miglior spettacolo insieme a “The Sound Inside” e “Grand Horizons”.

A concorrere per il miglior revival di un’opera teatrale ci sono “Frankie e Johnny in the Clair de Lune” e “A Soldier’s Play”.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, la sceneggiatrice di ” Jagged Little Pill” è l’unica ad essersi guadagnata la nomination per il miglior libro e per la sua prima impresa teatrale-musicale.

I candidati del 2020

I candidati al Tony Awards 2020,quest’anno, sono stati : Jake Gyllenhaal con “Sea Wall/A Life”, Tom Sturridge con “Betrayal”,”A Soldier’s Play”, Laura Linney con “My Name is Lucy Barton’s”, Audra McDonald con “Frankie e Johnny’s”, Mary-Louise Parker con “The Sound Inside”e per finire John Benjamin con “Hickey di The”.

Durante la cerimonia, l’unico regista ad essere stato candidato alla migliore interpretazione di attore con il ruolo da protagonista in una categoria musicale, è stato, Aaron Tveit, con “Moulin Rouge”.

Tony Awards rimandati per il COVID-19

I Tony Awards sono stati inizialmente rinviati a tempo indeterminato dopo la chiusura di Broadway a causa del COVID-19.

Proprio la scorsa settimana è stato annunciato che le produzioni di Broadway continueranno a rimanere chiuse fino a maggio 2021.

A causa di questa pandemia globale,quest’anno,sono stati ammessi solo 18 spettacoli, circa la metà rispetto agli anni scorsi, tra cui solo “l’American Utopia “di David Byrne e il “Freestyle Love Supreme” hanno ottenuto molte nomination.

Iglehart ,visto il momento tragico in cui tutti noi stiamo vivendo ha voluto concludere la cerimonia dando un messaggio di speranza agli ospiti presenti, affermando:

“Non preoccupatevi, Broadway tornerà e varrà la pena aspettare”.

Erika Zagari

16/10/2020