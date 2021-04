Toni Collette si unisce a Colin Firth nella serie HBO Max “The Staircase”

L’attrice nominata all’Oscar, Toni Collette, ha firmato per recitare accanto al vincitore dell’Oscar Colin Firth nella serie crime della HBO Max “The Staircase”.

The Staircase: una serie tutta da attendere

La serie limitata di otto episodi proviene dagli scrittori Antonio Campos e Maggie Cohn, che serviranno anche come produttori esecutivi e showrunner di “The Staircase”. Campos, inoltre, dirigerà sei degli otto episodi. Annapurna Television sta producendo insieme a HBO Max.

“The Staircase” è basato sulle docuserie omonime sul vero crimine, oltre a vari libri e rapporti sul caso. Racconta la storia del romanziere americano Michael Peterson (Colin Firth), della sua famiglia tentacolare della Carolina del Nord e della morte sospetta di sua moglie, Kathleen Peterson (Toni Collette), dirigente aziendale e madre / matrigna di cinque figli.

Toni Collette e Colin Firth: una coppia da Oscar

Toni Collette ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua straordinaria interpretazione di supporto come madre di Haley Joel Osment ne “Il sesto senso”, e ha vinto un Emmy e un Golden Globe per il suo straordinario lavoro nella serie Showtime “United States of Tara”.

L’accesso australiano è frutto delle acclamate esibizioni del film horror di Ari Aster “Hereditary” e della celebre serie Netflix “Unbelievable”, che l’ha accoppiata con Merritt Wever.

Collette, attualmente può essere vista insieme ad Anna Kendrick, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson nel thriller di sopravvivenza di Joe Penna “Estranei a bordo”, che è ora in streaming su Netflix. Collette è stata vista l’ultima volta nel film Netflix di Charlie Kaufman “Sto pensando di finirla qui”, e tornerà allo streamer per l’adattamento della serie del romanzo di Karin Slaughter “Pieces of Her”.

Il prossimo film in arrivo per l’attrice è “Nightmare Alley” di Guillermo del Toro. Collette sta anche preparando il suo debutto alla regia, “Writers and Lovers”.

Federica Contini

30/04/2021