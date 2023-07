Tomb Raider: la serie Amazon e le rivelazioni della sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge

Il celebre videogame Tomb raider, con la protagonista acrobatica e armata di due pistoloni, Lara Croft, troverà sfogo in una serie TV per Amazon Prime, dopo aver trovato gli adatti al cinema negli scorsi anni.

La sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge rivela le sue sensazioni a riguardo del progetto.

Tomb Raider: le parole della sceneggiatrice sulla sua serie

Attraverso una intervista fatta a Vanity Fair, la sceneggiatrice e attrice, Phoebe Waller-Bridge, attualmente al cinema a fianco di Harrison Ford in Indiana Jones e il quadrante del destino, ha rivelato di sentirsi all’altezza di questo importante compito anche grazie all’esperienza che nel frattempo ha accumulato in diversi franchise d’azione (è stata la sceneggiatrice dell’ultimo 007, No Time to Die). Ha svelato quindi qualche anticipazione sulla serie live-action che adatterà il videogioco d’avventura, dicendo che intende infondere il suo progetto di atmosfere anni ’90, in linea con lo spirito del materiale originale.

Una delle versioni più recenti di Lara Croft nella serie di videogame di Tomb Raider

Cos’altro sapere sul pensiero dell’autrice della nuova serie Tomb Raider

Al lavoro come sceneggiatrice e produttrice esecutiva sulla serie di Tomb Raider che vedrà luce su Prime Video, la Waller-Bridge è stata intervistata prima dell’inizio dell’attuale sciopero degli sceneggiatori, la pluripremiata ideatrice di Fleabag e Killing Eve ha detto a Vanity Fair:

“Ho pensato ‘e se potessi prendere le redini di un franchise d’azione, con tutto quello che ho imparato, con un personaggio che adoro, e anche solo riportare un po’ di quell’atmosfera anni ’90?’ È una sensazione così meravigliosa pensare di sapere cosa fare.“

Da grande fan del videogame, Phoebe Waller-Bridge da giovanissima trascorreva le ore a giocare a Tomb Raider.

“I miei genitori erano molto intelligenti perché in realtà non mi limitavano. Potevano percepire che avrei deciso da sola di interrompere l’ossessione, e l’ho fatto. Pensavo ‘Non devo farlo perché devo scrivere, leggere e fare altre cose.'”

Ha, inoltre, concluso:

“Sento che quando lavori nel settore, devi cavalcare le onde e seguire la corrente. C’è spazio per fare qualcosa di veramente pericoloso, e se posso fare qualcosa di pericoloso ed eccitante con Tomb Raider, ho già un pubblico di persone che amano Lara e spero che continueranno a farlo. E questa è una posizione molto insolita in cui trovarsi. È il vecchio cavallo di Troia”.