Tom Rhys Harries sarà il protagonista del film Clayface: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo capitolo dell’universo DC con l’annuncio ufficiale del casting per il film Clayface. Dopo una lunga selezione, i produttori hanno scelto Tom Rhys Harries per interpretare il celebre personaggio dei fumetti. Questo film, atteso da molti fan, promette di portare sul grande schermo una storia avvincente e ricca di colpi di scena.

Chi è Tom Rhys Harries

Tom Rhys Harries, attore gallese di talento, ha già conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in diverse produzioni. Recentemente, ha recitato nel film Itaca, diretto da Uberto Pasolini, dove ha condiviso il set con nomi noti come Ralph Fiennes e Juliette Binoche. La sua carriera include anche ruoli in Kandahar, accanto a Gerard Butler, e in The Gentleman, un progetto di Guy Ritchie che ha riscosso un buon successo.

Harries è particolarmente noto per il suo ruolo nella serie Suspicion di Apple TV+, dove ha recitato al fianco di Uma Thurman. La sua versatilità come attore si è manifestata anche in teatro, con una performance memorabile in Mojo, andato in scena a Londra nel 2013, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con attori del calibro di Colin Morgan, Rupert Grint e Ben Whishaw. La sua esperienza e il suo carisma lo rendono una scelta interessante per il ruolo di Clayface.

Il casting e la concorrenza

La selezione di Tom Rhys Harries non è stata semplice. L’attore ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita, con altri talenti in lizza per il ruolo. Tra i candidati c’erano Jack O’Connell, noto per il suo lavoro in diverse produzioni cinematografiche, Tom Blyth, che ha recentemente recitato in Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, Leo Woodall, famoso per The White Lotus, e George MacKay, protagonista del film 1917. La scelta di Harries segna un’importante vittoria per il giovane attore, che ora avrà l’opportunità di brillare in un progetto di grande visibilità.

Dettagli sul film Clayface

Il film Clayface sarà diretto da James Watkins, noto per il suo lavoro in progetti come Speak No Evil. La data di uscita è fissata per l’11 settembre 2026, e le riprese si svolgeranno nel Regno Unito, presso gli studi Warner Bros Leavesden. Questo set è famoso per aver ospitato numerosi film di successo, rendendolo un luogo ideale per la realizzazione di un progetto così ambizioso.

Il personaggio di Clayface ha una lunga storia nei fumetti, avendo fatto il suo debutto nel giugno 1940. Nella sua versione originale, Clayface è un attore che, dopo aver interpretato un personaggio in un film horror, decide di assumere la sua identità e inizia a compiere crimini. Con un corpo che sembra fatto di argilla, Clayface è diventato una figura iconica nel panorama DC, apparendo in film, serie televisive, show animati e videogiochi.

Il team di produzione

Il progetto Clayface vede coinvolti nomi di spicco nella produzione. James Gunn e Peter Safran, figure di riferimento nel mondo dei film DC, sono parte del team, insieme a Matt Reeves e Lynn Harris. La sceneggiatura iniziale è stata scritta da Mike Flanagan, e successivamente rivisitata da Hossein Amini, garantendo così una narrazione solida e coinvolgente. Con un cast talentuoso e una squadra di produzione esperta, Clayface si preannuncia come uno dei film più attesi dell’universo DC nei prossimi anni.

