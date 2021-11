Tom Holland impazzisce per il poster di “Spider-Man: No Way Home”

“Spider-Man: No Way Home” non ha avuto una grossa campagna pubblicitaria finora, a parte il primo teaser rilasciato da Sony che risulta uno dei trailer più popolari mai pubblicati. Il video ha battuto il record di visualizzazioni di tutti i tempi nelle prime 24 ore. A solo un mese e pochi giorni dall’uscita del film, nelle sale dal 17 dicembre, lo studio ha svelato il primo poster teaser della pellicola, con grande entusiasmo dei fan.

Spider-Man: No Way Home: le reazioni di Tom Holland al teaser poster

Domenica sera, Tom Holland ha condiviso il poster sul suo account Instagram, dicendo ai suoi milioni di follower che i fan saranno sbalorditi dal film.

Oltre a Green Goblin, il poster fa riferimento anche a Doctor Octopus interpretato da Alfred Molina e Electro il cui volto è quello di Jamie Foxx. Si dice anche che il film contenga molti altri nemici di Spidey tra cui Sandman (Thomas Haden Church) oltre alle versioni di Peter Parker interpretate sia da Tobey Maguire che da Andrew Garfield.

Le parole di Kevin Feige

Alla luce di tutte le voci che circondano il film, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, in precedenza aveva avvertito i fan di moderare le loro aspettative e di non lasciare che l’eccitazione si scateni troppo.

“Le voci sono divertenti, perché molte di esse sono vere e molte di esse non lo sono”, ha esordito. “Il pericolo è quando entri nel gioco delle aspettative di volere che le persone siano entusiaste del film che ottengono e non deluse per un film che non ottengono”.

Lo stesso Garfield ha fatto eco al sentimento in un’intervista separata con Variety concludendo:

“O sarà davvero deludente per le persone o sarà davvero eccitante”.

Roberta Rosella

08/11/2021