Tom Holland : finirà la sua era di Spider-Man?

Tom Holland, star della Marvel, si prende in giro da solo: “Se gioco a Spider-Man dopo i 30 anni, ho fatto qualcosa di sbagliato”.

Mentre è imminente l’uscita della sua terza interpretazione di Spider-Man, Tom Holland confessa che il suo ruolo di lanciatore di ragnatele potrebbe non andare avanti ancora per molto.

L’attore aveva solo 19 anni quando si è calato per la prima volta nei panni dell’uomo ragno, ma ora, dopo sei anni, sente che è tempo per lui di lasciare il posto a nuovi talenti e storie.

Nella sua intervista a GQ, Holland ha rivelato:

“Forse è il momento per me di andare avanti. Forse la cosa migliore per Spider-Man è che facciano un film su Miles Morales”.