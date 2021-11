Tom Holland e Zendaya: amore e privacy per le celebrità

Tom Holland, protagonista di “Spider-Man: No Way Home” affronta finalmente le voci su una possibile relazione con Zendaya.

Tom Holland e le voci sulla relazione con Zendaya

Sono mesi che si parla di una probabile intimità tra i co-protagonisti di “Spider-Man: No Way Home” Tom Holland e Zendaya. Naturalmente, le speculazioni sono iniziate dopo che i paparazzi hanno notato la coppia che si baciava al semaforo. Da allora, la presunta coppia è rimasta in silenzio su una possibile relazione, nonostante le richieste dei fan e dei media. Ma quel silenzio potrebbe essere finito quando Tom Holland si è espresso sull’amore e la privacy nei confronti di una celebrità.

L’invadenza nei confronti dei due attori non è passata inosservata a Tom Holland. La star di “Spider-Man: No Way Home” ha rivelato a GQ come la mancanza di anonimato abbia trasformato un momento intimo in ‘cibo da tabloid’.

Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto è ora un momento condiviso con il mondo intero. Sono sempre stato davvero irremovibile nel mantenere la mia vita privata perché comunque condivido gran parte della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti derubati della nostra privacy. Non credo che si tratti di non essere pronti. È solo che non volevamo.

Dopo mesi di speculazioni, Tom Holland sembra dunque aver confermato le voci sul legame con Zendaya seppur non ufficialmente. Holland è stato molto protettivo nei confronti del legame che si è creato nel corso degli anni.

Amarsi con leggerezza

Ma non sono solo i media e i fan a speculare sullo stato della relazione tra i co-protagonisti di “Spider-Man: No Way Home” anche il co-protagonista di Zendaya in “Dune”, Timotheé Chalamet, la prendeva in giro. Tom Holland, inoltre, ha alimentato la speculazione dopo aver lasciato un commento su Instagram. Quindi, la dichiarazione di Holland ha aggiunto più leggerezza alla presunta storia d’amore.

Come ha sottolineato Holland, ha dato così tanto di sé al mondo e voleva una pepita di privacy. La presunta storia d’amore con Zendaya è preziosa e significativa.

Alimentare il pettegolezzo potrebbe aver portato alcuni spettatori a voler vedere il sequel per individuare momenti di coppia nella vita reale. “Spider-Man: No Way Home” arriverà nelle sale il 17 dicembre.

