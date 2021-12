Tom Holland: da Spider-Man a Fred Astaire

Secondo quanto riportato da Variety, Tom Holland è stato confermato per il ruolo di Fred Astaire nel prossimo biopic della Sony. L’attore svestirà dunque la calzamaglia da supereroe per indossare delle splendide scarpe da ballo.

Scarpe da ballo per Tom Holland

Tom Holland ha confermato ufficialmente la notizia ieri nel corso di un’intervista con AP, a un evento che promuove l’imminente uscita di “Spider-Man: No Way Home”. L’attore venticinquenne interpreterà il leggendario attore, ballerino e cantante Fred Astaire in un biopic prodotto da Sony.

In una recente intervista per GQ, la produttrice nominata al Premio Oscar Amy Pascal ha affermato che voleva Holland per interpretare il personaggio di Fred Astaire nel film di prossima realizzazione, in aggiunta al ruolo di protagonista in un’altra trilogia dei film su Spiderman.

“La sceneggiatura è arrivata una settimana fa”, ha detto Holland ai giornalisti. “Non l’ho ancora letta; non me l’hanno data. Comunque Pascal l ha già ricevuta”, ha fatto notare Holland. “Mi ha fatto una video chiamata mentre io ero in bagno” ha detto con una risata. “Abbiamo fatto una video-call davvero adorabile e io interpreterò Fred Astaire.”

La notizia che Holland si cimenterà nel ruolo di Astaire non ha destato molta sorpresa, visto i suoi trascorsi da ballerino. Infatti Holland ha iniziato la sua carriera di attore, sul palcoscenico londinese nel ruolo di Billy Elliot, il Musical andato in scena al West End di Londra dal 2008 al 2010.

Poi lo abbiamo ritrovato nella clip ormai virale mentre performa su “Lip Sync Battle” nel 2017, dove lo vediamo cantare e ballare sulle note di “Singing in the Rain” e di “Umbrella” della cantante Rihanna.

Ritenuto uno dei migliori ballerini di danza moderna di tutti i tempi, Astaire ha recitato in più di trenta film musical oltre alle sue performance sui palchi di Broadway e del West End, in una carriera che si è sviluppata per più di settant’anni. Astaire è solitamente ricordato anche per i suoi duetti con Ginger Rogers, suo coprotagonista in diverse pellicole quali “Tempo di Swing”.

Fred Astaire e i prossimi progetti sull’artista

Il film con protagonista Tom Holland non è l’unico progetto su Fred Astaire in lavorazione al momento. Jamie Bell (che per coincidenza ha interpretato il ruolo di Billy Elliot nel film candidato all’Oscar del 2000) sarà Astaire al fianco di Ginger Rogers di Margaret Qualley in un film in uscita da Amazon Studios e Automatik. Bell e Qualley produrranno anche il film biografico, che ripercorre la partnership del duo di ballerini, iniziando con “Flying Down to Rio” nel 1933 e finendo con “The Barkleys of Broadway” nel 1949.

Fino al momento in cui interpreterà Astaire, Tom Holland è concentrato sulla promozione di “Spider-Man No Way Home” prodotto da Sony e Marvel.

“No Way Home” debutta nelle sale americane il 17 dicembre e in quelle italiane il 24 dello stesso mese.

Antonio Palumbo

06/12/2021