Tom Hardy: il suo corpo e le sfide fisiche tra cinema e vita reale

Tom Hardy, attore britannico noto per le sue interpretazioni intense e fisiche, ha recentemente condiviso le sue esperienze riguardo alle sfide fisiche affrontate nel corso della sua carriera. In un’intervista con Esquire U.K., Hardy ha rivelato che il suo corpo ha raggiunto un punto critico a causa delle numerose lesioni subite sia sul set che nella vita quotidiana, in particolare durante i tornei di arti marziali. La sua carriera è costellata di ruoli che richiedono un notevole impegno fisico, il che ha inevitabilmente portato a conseguenze sul suo stato di salute.

Le lesioni di Tom Hardy: un corpo in difficoltà

Nel corso degli anni, Tom Hardy ha interpretato personaggi che richiedono una preparazione fisica straordinaria. Ruoli iconici come Bane ne “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” e Max Rockatansky in “Mad Max: Fury Road” hanno richiesto non solo una trasformazione fisica, ma anche un impegno costante che ha messo a dura prova il suo corpo. Hardy ha rivelato di aver subito diversi infortuni, tra cui due interventi chirurgici al ginocchio, un’ernia del disco e problemi di sciatica. “È come se il mio corpo stesse cadendo a pezzi e non migliorerà”, ha affermato l’attore, descrivendo la sua condizione attuale.

In aggiunta a questi infortuni, Hardy ha menzionato di soffrire di fascite plantare e di essersi stirato il tendine dell’anca. Questi problemi fisici sono il risultato di anni di lavoro intenso e di un approccio alla recitazione che spesso lo porta a spingersi oltre i limiti. La sua dedizione al mestiere è evidente, ma le conseguenze fisiche sono diventate sempre più evidenti nel tempo.

I progetti futuri di Tom Hardy

Nonostante le sfide fisiche, Tom Hardy continua a lavorare in progetti cinematografici e televisivi. Tra poco, sarà protagonista della serie poliziesca “MobLand” su Paramount+, dove reciterà accanto a nomi noti come Pierce Brosnan e Helen Mirren. Questo nuovo impegno arriva dopo l’uscita del suo ultimo film d’azione, “Havoc“, diretto da Gareth Evans, disponibile su Netflix da aprile.

Hardy ha anche un legame consolidato con il mondo dei fumetti, avendo interpretato il personaggio di Venom in tre film. Il primo, uscito nel 2018, ha ottenuto un enorme successo al botteghino, incassando 856 milioni di dollari a livello globale. I sequel, “Venom: La furia di Carnage” e “Venom: The Last Dance“, hanno continuato a consolidare la sua popolarità, con quest’ultimo che ha incassato 478 milioni di dollari.

Riflessioni di Hardy sul suo ruolo in Venom

Tom Hardy ha espresso il suo amore per il personaggio di Eddie Brock in “Venom“, descrivendo le esperienze di recitazione come un’opportunità per spingersi oltre i propri limiti. “Destreggiarmi con le motoseghe… mettermi su un monociclo e lanciarmi di tutto! Cercavo solo di spingermi il più possibile”, ha dichiarato. Tuttavia, ha anche notato che, nonostante la sua passione, non ha avuto l’opportunità di interagire con altri iconici personaggi dell’universo Marvel, come Spider-Man o gli Avengers.

La serie “MobLand” è attesa con grande interesse e debutterà su Paramount+ Italia il 30 maggio. Hardy continua a dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel mondo del cinema, affrontando le sfide fisiche con determinazione e passione.

