Tom Hanks rivela il suo preferito per il ruolo di prossimo James Bond

La fine di “No Time to Die” ha segnato la fine dell’era di Daniel Craig come James Bond e il mondo del cinema è in fermento per scoprire chi sarà il prossimo attore a interpretare l’iconico agente segreto.

Anche Tom Hanks ha espresso la sua opinione su chi sarebbe l’attore ideale per il ruolo, ma ci sono molte altre voci riguardo ai possibili candidati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo James Bond.

Tom Hanks e la sua scelta per il prossimo James Bond

In un’intervista con BBC News, Tom Hanks ha espresso la sua opinione su chi dovrebbe interpretare il prossimo James Bond. Secondo l’attore, l’attore britannico Idris Elba sarebbe perfetto per il ruolo, grazie alla sua abilità nel rappresentare la parte violenta del personaggio.

Tuttavia, sembra che Elba non sia interessato a diventare il prossimo Bond e i produttori della saga hanno specificato che stanno cercando un attore non troppo giovane, ma che possa ricoprire il ruolo per almeno i successivi 10 anni.

Le voci sui possibili candidati per il ruolo di James Bond

Oltre ad Idris Elba, ci sono molti altri nomi che circolano come possibili candidati per il ruolo di James Bond. Tra questi ci sono Tom Hardy, Richard Madden, Henry Cavill e James Norton.

Tom Hardy è un attore inglese noto per i suoi ruoli in film come Inception, The Dark Knight Rises e Venom. Richard Madden, invece, è un attore scozzese che ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo in Game of Thrones e ha recentemente interpretato il protagonista del film di spionaggio The Courier.

Henry Cavill, invece, è un attore inglese che ha già interpretato un personaggio iconico come Superman nei film del DC Extended Universe. Infine, James Norton è un attore inglese che ha ottenuto successo grazie alla sua interpretazione del malvagio Tommy Lee Royce nella serie televisiva Happy Valley.

I requisiti del nuovo James Bond

Come già accennato, i produttori della saga hanno specificato che stanno cercando un attore non troppo giovane, ma che abbia la capacità di interpretare il ruolo per almeno i prossimi 10 anni. Inoltre, il prossimo James Bond dovrà essere in grado di portare avanti la tradizione della serie e rappresentare al meglio il personaggio di Ian Fleming.