Tom Felton torna nel mondo di Harry Potter: ecco il suo ruolo nella nuova serie

L’attore Tom Felton, noto per il suo ruolo di Draco Malfoy nella celebre saga cinematografica di Harry Potter, sarà presente nella nuova serie televisiva ispirata ai romanzi di J.K. Rowling. Le riprese della serie sono programmate per iniziare nell’estate del 2025 e, sebbene il cast originale non sia coinvolto, Felton avrà un ruolo significativo nella produzione.

Il legame tra Tom Felton e J.K. Rowling

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Tom Felton ha mantenuto un buon rapporto con J.K. Rowling, a differenza di molti dei suoi ex colleghi. Negli ultimi anni, diversi membri del cast hanno preso le distanze dalla scrittrice a causa delle sue dichiarazioni controverse riguardo alla comunità transgender. Felton, tuttavia, ha scelto di non criticare pubblicamente Rowling, mostrando un atteggiamento di rispetto nei suoi confronti. Questa posizione sembra avergli garantito la “benedizione” della scrittrice, che ha apprezzato la sua lealtà. Un insider ha dichiarato: “Tom ha trattato Jo con dignità, anche se potrebbe non essere sempre d’accordo con lei”.

Dettagli sulla nuova serie di Harry Potter

La nuova serie di Harry Potter si distaccherà dal cast originale, con l’eccezione di Tom Felton, che lavorerà dietro le quinte. Le riprese inizieranno in estate e il progetto mira a esplorare ulteriormente l’universo magico creato da Rowling. Attualmente, sono stati annunciati alcuni membri del cast, tra cui John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Paapa Essiedu come Severus Piton, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Nick Frost come Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse come Argus Gazza e Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Raptor.

Le reazioni alle scelte del cast

L’annuncio del cast ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i critici. In particolare, la scelta di Paapa Essiedu per il ruolo di Severus Piton, originariamente interpretato da Alan Rickman, ha sollevato polemiche. Molti si sono chiesti come Essiedu potrà reinterpretare un personaggio così iconico, data la sua differente fisicità rispetto a Rickman. Le aspettative sono alte e i fan sono ansiosi di vedere come la nuova serie affronterà la narrazione e i personaggi amati.

Con l’inizio delle riprese previsto per la prossima estate, l’attenzione rimane alta su come la nuova serie di Harry Potter si svilupperà e su quale sarà il contributo di Tom Felton in questo nuovo capitolo dell’universo magico.

