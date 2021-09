Tom Felton: l’attore di “Harry Potter” colto da malore

L’attore inglese Tom Felton, noto principalmente per aver interpretato il personaggio di Draco Malfoy nella saga cinematografica di “Harry Potter”, per aver vestito i panni di Julian Albert nella serie TV “The Flash” e quelli di Logan Maine nella serie horror-fantascientifica “Origin”, è stato colto da un malore su un campo da golf.

Tom Felton: malore su campo da golf

Ieri, nel corso di una partita a golf tra celebrità, l’attore Tom Felton è crollato a terra ed è stato portato fuori dal campo. La star di “Harry Potter” è crollata alla buca 18. Felton è stato subito circondato dallo staff del torneo ed è stato aiutato a salire su un carrello. È apparso cosciente mentre veniva allontanato dalla partita.

La causa del suo collasso e le sue condizioni attuali non sono state ancora rivelate.

L’evento si è svolto presso il corso di Sheboygan, Wisconsin, noto come Whistling Straits, in vista della Ryder Cup, che inizierà venerdì. L’attore 34enne faceva parte di una squadra europea, in competizione con gli Stati Uniti.

I rappresentanti di Felton non hanno rilasciato commenti. Vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena arriveranno.

L’iconico Daco Malfoy

L’incidente arriva appena un giorno dopo che Tom Felton ha festeggiato il suo 34esimo compleanno.

Mercoledì, Felton ha pubblicato su Instagram un selfie, scrivendo nella didascalia: “33 anni compiuti – buon Dio, è stato così divertente arrivare qui – eppure, in qualche modo, sento ancora che il meglio deve ancora venire – grazie a tutti per il vostro amore, supporto e senso dell’umorismo – continuiamo così – al prossimo 33 xx.”

Felton in precedenza aveva raccontato a People l’esperienza nella famosa saga nei panni di Draco Malfoy, rivelando che non solo avrebbe colto al volo l’opportunità di interpretare di nuovo quel personaggio, ma qualsiasi personaggio della famiglia – come Lucius (originariamente interpretato da Jason Isaacs) o figlio Scorpius (interpretato da Bertie Gilbert).

“Qualsiasi possibilità di essere di nuovo un Malfoy sarebbe ampiamente accettata.”, ha dichiarato l’attore.

Felton ha aggiunto che si tiene regolarmente in contatto con molti dei suoi ex compagni di cast di “Harry Potter”, tra cui Isaacs, 57 anni, Matthew Lewis (Neville Paciock) e James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), gli ultimi due dei quali hanno “battuto” Felton a golf “abbastanza spesso”.

Ci auguriamo tutti che il simpatico Tom Felton possa guarire quanto prima.

Roberta Rosella

24/09/2021