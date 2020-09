Tom Cruise spericolato sul set di “Mission Impossible 7”

Come confermato dal regista Christopher McQuarrie poco tempo fa, attraverso foto del set pubblicate sui social, era noto che erano ripartite le riprese di “Mission Impossible 7”.

Tom Cruise: controfigura o no?

Sappiamo da tempo che Tom Cruise è solito non utilizzare controfigure durante le scene pericolose, mettendo a rischio direttamente se stesso, soprattutto durante le riprese dei lungometraggi di “Mission Impossible”.

Anche stavolta non delude i suoi fans, e in occasione di una spettacolare scena diffusa attraverso un video trasmesso sul sito NRK, possiamo ammirare il protagonista Ethan Hunt che compie, da una gigantesca rampa, un rocambolesco salto nel vuoto volando con la sua moto, una Honda CRF450. La scena, annoverata come la più costosa di tutto il film, è stata interpretata da Tom Cruise stesso, senza ricorrere all’uso di nessuna controfigura.

New video of Tom Cruise pulling off a massive stunt during the filming of ‘Mission: Impossible 7’. (via @Tom_Cody_SP) pic.twitter.com/IoXtsZyj9v — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) September 7, 2020

Impresa epica per i suoi fans

La scena era stata ripresa da un drone, mentre sia Cruise che la moto, erano legati con delle imbragature a degli enormi cavi di sicurezza.

“Mission Impossible 7”, oltre al protagonista Tom Cruise, annovera nel cast anche Rebecca Ferguson, Ving Rhames e Simon Pegg. Ci saranno, tra gli altri, Nicholas Hoult e Hayley Atwell, (la Peggy Carter del Marvel Cinematic Universe, mentre direttamente dal primo capitolo della saga, assisteremo al gradito ritorno di Henry Czerny nei panni di Eugene Kittridge, ex direttore dell’IMF.

Quando termineranno i lavori del settimo film dedicato al franchise, Christopher McQuarrie inizierà subito le riprese di “Mission: Impossible 8”, in quanto i due film sono strettamente collegati l’uno all’altro, trattandosi di un’unica storia divisa in due parti.

Le due pellicole usciranno a distanza di un anno l’una dall’altra: 19 novembre 2021 il settimo capitolo e 4 novembre 2022 l’ottavo.

Chiaretta Migliani Cavina

