Tom Cruise rivela il segreto delle sue acrobazie aeree: una colazione da campioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Tom Cruise, noto per le sue spettacolari acrobazie nei film d’azione, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua preparazione fisica e mentale per affrontare scene mozzafiato. In un’intervista con PEOPLE, l’attore ha parlato della sua colazione energetica e delle sfide che affronta durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, rivelando come la sua alimentazione e il suo allenamento siano fondamentali per le sue performance ad alta quota.

La colazione energetica di Tom Cruise

Tom Cruise ha svelato che la sua giornata inizia con una colazione abbondante, essenziale per affrontare le intense riprese. “In realtà faccio una colazione enorme”, ha dichiarato, descrivendo il suo rituale prima di cimentarsi in acrobazie aeree su un biplano. La sua colazione include salsicce, quasi una dozzina di uova, pancetta, toast, caffè e liquidi. “Mangio molto perché lassù fa freddo. Siamo ad alta quota. Il mio corpo brucia molte calorie”, ha spiegato l’attore, sottolineando l’importanza di un apporto calorico adeguato per sostenere le sue energie durante le riprese.

Questa attenzione alla nutrizione è fondamentale, soprattutto considerando le sfide fisiche che affronta. La preparazione per le scene d’azione richiede un notevole dispendio energetico, e Cruise sa bene che una buona colazione è il primo passo per affrontare le sue acrobazie con successo.

L’ispirazione dei wingwalker

Nel corso dell’intervista, Tom Cruise ha rivelato che il suo modello di riferimento per le acrobazie aeree sono i wingwalker, quegli audaci artisti che, nei primi anni dell’aviazione, si esibivano in spettacolari acrobazie stando in piedi sulle ali dei biplani. “Ricordo di aver visto vecchi filmati di wingwalker“, ha raccontato. “Quei velivoli viaggiavano a 65-80 chilometri orari. Questo velivolo supera i 200 chilometri orari. Quando sono uscito sull’ala ho capito che ti toglie il fiato.”

Questa ammirazione per i pionieri dell’aviazione si traduce in una continua ricerca di nuove sfide per Cruise, che non teme di spingersi oltre i limiti. La sua dedizione al lavoro e la preparazione fisica lo hanno reso uno degli attori più apprezzati nel genere d’azione, capace di realizzare scene che lasciano il pubblico senza fiato.

Acrobazie e preparazione fisica

Le acrobazie aeree di Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning rappresentano un ulteriore passo avanti nella sua carriera. L’attore ha già affrontato sfide incredibili in precedenti film, come inseguimenti in elicottero e salti in moto in Mission: Impossible – Fallout, oltre a combattimenti aerei in Top Gun e Top Gun: Maverick. In Mission: Impossible – Rogue Nation, si è addirittura aggrappato al fianco di un aereo militare durante il decollo.

In merito alla sua ultima performance, Cruise ha rivelato che la sua esperienza in aviazione è stata cruciale per affrontare una lunga sequenza subacquea. Durante questa scena, l’attore è costretto a una lunga apnea, utilizzando una maschera trasparente invece del tradizionale boccaglio. “Non ti sentiresti così connesso al personaggio se indossassi una maschera normale e un oggetto in bocca per respirare”, ha spiegato. La preparazione per il volo lo ha aiutato a comprendere come il suo corpo reagisce in situazioni di ipossia e accumulo di anidride carbonica, rendendo la sua performance ancora più realistica.

La data di uscita del film

Mission: Impossible – The Final Reckoning è atteso con grande entusiasmo dai fan e la sua uscita in Italia è fissata per il 22 maggio. Con le sue acrobazie mozzafiato e una trama avvincente, il film promette di essere un’altra avventura indimenticabile per Tom Cruise e il suo personaggio, Ethan Hunt. La dedizione e il lavoro dell’attore continuano a ispirare e intrattenere il pubblico, confermando il suo status di icona del cinema d’azione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!