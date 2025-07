Gabriel Garko in ospedale dopo un infortunio sul set della nuova serie “Colpa dei sensi”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gabriel Garko, noto attore italiano, sta per tornare in televisione con la nuova serie “Colpa dei sensi“, ma il suo rientro potrebbe subire dei ritardi a causa di un infortunio occorso durante le riprese. L’incidente ha costretto Garko a recarsi in ospedale, dove ha documentato la sua esperienza attraverso un video condiviso su Instagram. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’incidente, la trama della serie e le informazioni sulle riprese.

L’incidente sul set

L’attore ha rivelato l’infortunio attraverso un video postato su Instagram, in cui appare su una sedia a rotelle all’interno di una clinica privata di Roma. Accanto a lui c’è Anna Safroncik, sua collega e coprotagonista nella nuova serie. Garko ha descritto brevemente l’accaduto, senza fornire dettagli specifici, ma ha voluto ringraziare il personale medico della clinica Villa Mafalda per le cure ricevute. Nonostante il momento difficile, l’attore ha cercato di rassicurare i suoi fan, promettendo di tornare presto sul set.

La scelta di condividere la sua esperienza sui social media riflette la volontà di mantenere un contatto diretto con i suoi sostenitori, che si sono mostrati preoccupati per la sua salute. La notizia dell’incidente ha suscitato un’ondata di affetto e supporto da parte dei fan, che sperano di rivedere Garko in azione il prima possibile.

La trama di “Colpa dei sensi”

“Colpa dei sensi” è una serie che promette di catturare l’attenzione del pubblico con una trama avvincente. Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, la serie è prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica e scritta da un team di autori tra cui Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli. La storia ruota attorno alla vita di Laura, interpretata da Anna Safroncik, e di suo marito Enrico, interpretato da Tommaso Basili. La loro esistenza tranquilla viene sconvolta dal ritorno di Davide, ex fidanzato di Laura e amico di Enrico, interpretato da Gabriel Garko.

La serie si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni emotive, esplorando temi come l’amore, la gelosia e le relazioni interpersonali. L’ambientazione ad Ancona, con le sue bellezze paesaggistiche, aggiunge un ulteriore elemento di fascino alla narrazione. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di dramma e momenti di riflessione, che caratterizzano il lavoro dei registi Tognazzi.

Dettagli sulle riprese e sulla messa in onda

Le riprese di “Colpa dei sensi” sono iniziate il 23 giugno 2025 e si prevede che si concludano il 26 luglio 2025. Le location scelte per il filmato comprendono le province di Ancona e Fermo, luoghi che offrono scenari suggestivi e adatti alla narrazione. Nonostante l’infortunio di Garko, la produzione continua a lavorare per rispettare le tempistiche previste.

Attualmente, non è stata comunicata una data ufficiale per la messa in onda della serie su Canale 5. Tuttavia, l’attesa è alta, considerando il cast di talento e la trama intrigante. I fan dell’attore e della serie sono ansiosi di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quale sarà il destino dei personaggi.

L’aggiornamento più recente risale al 1 luglio 2025, quando Garko ha condiviso la sua situazione attuale, mantenendo viva l’attenzione dei suoi sostenitori. La speranza è che l’attore possa riprendersi rapidamente e tornare a recitare, regalando al pubblico nuove emozioni sul piccolo schermo.

