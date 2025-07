Grandi film in arrivo: i wonder pictures svela il programma per la seconda parte del 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico per la seconda metà del 2025 si preannuncia ricco di novità e opere di grande spessore. I Wonder Pictures, in collaborazione con case di produzione come Neon e A24, ha in serbo una serie di film che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Da opere di autori affermati a interpretazioni di star del calibro di Timothée Chalamet e Joaquin Phoenix, il programma è variegato e interessante. Con titoli che spaziano dalla commedia al dramma, la stagione cinematografica si prepara a offrire esperienze uniche.

L’estate degli autori: titoli da non perdere

Con l’arrivo dell’estate, I Wonder Pictures punta su film che possano attrarre il pubblico in una stagione tradizionalmente difficile. Tra i titoli più attesi c’è “100 litri di birra“, diretto da Teemu Nikki, un’opera che ha già suscitato interesse durante la Festa di Roma. La trama ruota attorno a due donne che si dedicano alla produzione di una birra locale e che intraprendono una frenetica ricerca per recuperare i 100 litri di birra necessari per un matrimonio. Questo film si presenta come una commedia esuberante, con performance di attrici pronte a coinvolgere il pubblico.

Un altro titolo di spicco è “Warfare“, diretto da Alex Garland e Ray Mendoza. Questo film si distingue per la sua rappresentazione di una missione militare, un tema che Garland affronta con la sua consueta maestria. La pellicola promette di offrire un’esperienza intensa e coinvolgente, da non perdere nelle sale ad agosto. Inoltre, il 24 luglio sarà proiettato “Una sconosciuta a Tunisi“, diretto da Mehdi Barsaoui e presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia. Questo film, con Fatma Sfarr nel ruolo principale, si preannuncia come un’opera di grande impatto emotivo.

L’arrivo di neon: nuove prospettive cinematografiche

I Wonder Pictures ha recentemente siglato un accordo con Neon, portando in sala film di grande interesse. Tra questi spicca “Alpha” di Julia Ducournau, un’opera che ha già fatto parlare di sé a Cannes, con un cast che include Emma Mackey e Golshifteh Farahani. Questo film promette di esplorare tematiche profonde attraverso una narrazione coinvolgente. Un altro titolo in arrivo è “Together” di Michael Shanks, con Alison Brie e Dave Franco, che si preannuncia come una commedia ricca di spunti di riflessione.

In aggiunta, il documentario “Orwell: 2+2=5” di Raoul Peck, prodotto da Alex Gibney, offrirà uno sguardo approfondito sugli ultimi anni di vita di George Orwell e sulla creazione del suo capolavoro “1984“. Questo film si propone di stimolare una riflessione critica sulla società contemporanea, rendendolo un titolo imperdibile per gli appassionati di cinema e letteratura.

La conferma di a24: titoli di grande spessore

Il sodalizio con A24 continua a dare frutti, portando sul grande schermo opere di notevole qualità. Tra i titoli più attesi c’è “Eddington” di Ari Aster, che ha già fatto il suo debutto a Cannes. Questo film vanta un cast eccezionale, con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler e Luke Grimes. La presenza di questi attori di fama internazionale promette di elevare ulteriormente la qualità della pellicola.

Inoltre, “The Smashing Machine” con Dwayne Johnson ed Emily Blunt si preannuncia come un’opera intensa e ricca di emozioni. Dalla stessa produzione arriva anche “Sorry, Baby“, diretto da Eva Viktor, che presenta un cast di talento con Naomi Accia e Louis Cancelmi. Questi film, insieme ad altri titoli di A24, contribuiranno a rendere la fine del 2025 un periodo di grande fermento cinematografico.

Marty supreme: la storia di un campione

Infine, non si può dimenticare “Marty Supreme“, diretto da Josh Safdie, che racconta la vita di Marty Reisman, un ebreo newyorkese che ha scoperto il ping pong a soli 12 anni. La pellicola, che vede Timothée Chalamet nel ruolo principale, esplorerà la carriera di Reisman nel mondo del ping pong, mettendo in luce la sua personalità unica e il suo stile di vita eccentrici. Con Gwyneth Paltrow al suo fianco, questo film promette di essere un ritratto affascinante e coinvolgente.

Con un programma così ricco e variegato, I Wonder Pictures si prepara a sorprendere il pubblico nella seconda metà del 2025, offrendo opere che spaziano dalla commedia al dramma, tutte caratterizzate da una forte impronta autoriale e da interpretazioni di alto livello.

