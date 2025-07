Riccione: il cinema guarda al futuro con un’estate ricca di sequel e nuove uscite

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A Riccione, durante le Ciné – Giornate di cinema, si respira un’atmosfera di attesa per il finale del 2025. Con l’imminente uscita di “Jurassic World – La rinascita“, il nuovo capitolo della celebre saga preistorica, Universal Pictures si prepara a lanciare una stagione estiva ricca di film attesi. Questo ritorno al cinema non è solo un momento di svago, ma rappresenta anche una ripartenza per il settore, con un calendario di uscite che promette di intrattenere il pubblico fino alla fine dell’anno e oltre.

L’estate dei sequel

Il panorama cinematografico estivo si arricchisce di sequel di franchise già affermati. Tra i titoli più attesi c’è “Io sono nessuno 2“, che segna il ritorno di Bob Odenkirk nei panni di un protagonista che ha già conquistato il pubblico nel 2021. Questo nuovo capitolo, diretto da Timo Tjahjanto, vedrà Odenkirk affiancato da un cast di tutto rispetto, tra cui Connie Nielsen, Christopher Lloyd e la star Sharon Stone. La pellicola è prevista per il 14 agosto, in concomitanza con il Ferragosto, un periodo strategico per attrarre il pubblico nelle sale.

A seguire, il 20 agosto, arriverà “Troppo cattivi 2“, un sequel che promette di ripetere il successo del primo film, apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. La banda di personaggi animati tornerà a farci divertire, continuando la storia che ha già appassionato molti spettatori.

Settembre segnerà la conclusione di un’epoca con “Downton Abbey: Il gran finale“, in arrivo l’11 settembre. Questo film rappresenta la chiusura della saga che ha avuto inizio nel 2010, con un cast che include nomi noti come Hugh Bonneville e Michelle Dockery, sotto la regia di Simon Curtis.

Animazione e horror in arrivo

Non solo sequel, ma anche nuove avventure nel mondo dell’animazione e dell’horror. “La casa delle bambole di Gabby – Il film“, in uscita il 25 settembre, è un adattamento della popolare serie animata. In questa storia, Gabby e la nonna GiGi si avventureranno nella città di Cat Francisco per recuperare la loro preziosa Casa delle Bambole, minacciata da una gattara eccentrica, interpretata da Kristen Wiig.

Per gli amanti del brivido, il 2 ottobre arriverà “Him“, mentre “Black Phone 2” si prepara a spaventare il pubblico il 16 ottobre. Entrambi i film sono diretti da Scott Derrickson e promettono di essere tra i titoli più attesi per la stagione di Halloween. “Black Phone 2” vedrà il ritorno di Mason Thames, già protagonista di “Dragon Trainer“, e di Ethan Hawke, pronto a terrorizzare nuovamente gli spettatori.

Infine, a inizio dicembre, sarà la volta di “Five Night at Freddy’s 2“, un sequel che ha già suscitato grande interesse tra i fan del primo film, uscito lo scorso anno.

Grandi ritorni e nuove produzioni

Oltre ai sequel, il 2025 vedrà anche il ritorno di storie iconiche. A novembre, “Wicked: Parte 2” chiuderà la saga interpretata da Ariana Grande e Cynthia Erivo. Anche i registi di fama, come Ethan Coen e Yorgos Lanthimos, torneranno con nuovi progetti, tra cui “Honey Don’t” e “Bugonia“, quest’ultimo con un cast che include Emma Stone e Jesse Plemons.

Un altro titolo da segnalare è “Anemone“, diretto da Ronan Day-Lewis, che segna il ritorno alla recitazione di Daniel Day-Lewis. Il film, che vanta un cast di attori di talento come Samantha Morton e Sean Bean, promette di essere un’opera significativa.

Uno sguardo al 2026

Il futuro del cinema si preannuncia luminoso anche per il 2026, con un calendario di uscite già ricco di titoli attesi. Tra i film più attesi ci sono il sequel di “Super Mario Bros“, previsto per il 2 aprile, e un nuovo lavoro di Steven Spielberg, in arrivo l’11 giugno. Non mancheranno nemmeno i “Minions 3“, attesi per il 1 luglio, e “Shrek 5“, previsto per il Natale dello stesso anno.

La programmazione di Universal Pictures per la seconda metà del 2025 è già definita, con titoli che spaziano dall’animazione all’horror, promettendo un’estate ricca di emozioni e intrattenimento per tutti gli appassionati di cinema.

