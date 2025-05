Tom Cruise racconta il dietro le quinte di Magnolia: aneddoti e sfide sul set

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso di una retrospettiva dedicata alla sua carriera, Tom Cruise ha condiviso un interessante aneddoto sulle riprese di “Magnolia”, rivelando come un momento cruciale del film abbia quasi messo in difficoltà il regista Paul Thomas Anderson. La pellicola, che ha segnato un punto di svolta nella carriera di Cruise, è stata al centro di un racconto che ha messo in luce l’importanza del monologo che il suo personaggio, Frank T.J. Mackey, pronuncia sul palco. Questo momento non solo ha definito il suo ruolo, ma ha anche avuto un impatto significativo sullo sviluppo del film stesso.

Il monologo che ha cambiato tutto

Tom Cruise ha ricordato come inizialmente il monologo non fosse completo. “C’erano solo un paio di frasi e ricordo che ero preoccupato per questo”, ha dichiarato l’attore, riferendosi alla famosa scena che gli è valsa una nomination agli Oscar. L’importanza di quel monologo era chiara per Cruise, che sapeva di dover dare il massimo per rendere credibile il suo personaggio. La scena in cui Mackey si presenta come un oratore motivazionale è fondamentale per l’intera narrazione, e Cruise era determinato a farla funzionare.

La richiesta di Tom Cruise a Paul Thomas Anderson

Per prepararsi al meglio, Cruise ha invitato Paul Thomas Anderson a casa sua per provare il guardaroba. “Gli ho detto: ‘Senti, vieni a casa mia, facciamo le prove del guardaroba’”, ha raccontato. Anderson aveva in mente un look specifico, con camicie e pantaloni cachi di IZOD, ma Cruise non era convinto. “Non credo che sia questo il tipo. Lascia che ti mostri cosa mi dice l’istinto”, ha ribadito. Questo incontro ha portato Anderson a scoprire che Cruise aveva già delineato l’intero personaggio, dimostrando la sua dedizione al ruolo.

La creazione del personaggio

Durante la prova, Cruise ha messo in scena il suo monologo in una sala di proiezione, creando un’atmosfera che ha sorpreso Anderson. “L’ho accesa, avevo tutta la musica e ho praticamente scritto il monologo di apertura, la mia versione”, ha spiegato. La reazione del regista è stata evidente: “Potevo vedere la sua faccia, che diceva: ‘Che caz…?!'”. Questo momento ha segnato l’inizio di un processo creativo che ha visto Cruise riscrivere e perfezionare il suo monologo giorno dopo giorno, dimostrando la sua volontà di investire tempo e sforzi per rendere il personaggio autentico.

Il successo di Magnolia e la carriera di Tom Cruise

Il coraggio di Cruise ha dato i suoi frutti, poiché è stato l’unico membro del cast di “Magnolia” a ricevere una nomination agli Academy Awards del 2000. Anche Paul Thomas Anderson ha ottenuto una nomination per la migliore sceneggiatura originale, mentre la canzone “Save Me” di Aimee Mann è stata candidata come migliore canzone originale. Nonostante il film non abbia vinto premi, rimane uno dei lavori più significativi per entrambi gli artisti. Per Cruise, questa è stata l’ultima nomination come attore, sebbene nel 2023 abbia ricevuto una nuova candidatura, questa volta come produttore di “Top Gun: Maverick”.

