Tom Cruise e il suo incredibile stunt in Mission: Impossible – The Final Reckoning

L’attesa per l’uscita di “Mission: Impossible – The Final Reckoning” in Italia è alle stelle. La stampa nazionale ha già avuto l’opportunità di assistere a una proiezione in anteprima e ha rivelato dettagli sorprendenti riguardo a una delle scene più spettacolari del film. Tra queste, spicca un’incredibile impresa di Tom Cruise, che ha dimostrato ancora una volta la sua dedizione al cinema e alla realizzazione di scene d’azione mozzafiato.

La scena dell’inseguimento aereo

Uno dei momenti clou del film è senza dubbio l’inseguimento tra due aerei, una sequenza che ha catturato l’attenzione del pubblico nei trailer. Tuttavia, ciò che accade in una particolare inquadratura è davvero straordinario. Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, si trova in piedi sull’ala di un biplano, impegnato a mantenere l’equilibrio mentre l’ala sembra sul punto di spezzarsi. È importante sottolineare che, sebbene l’azione sembri drammatica, l’ala non si sta realmente rompendo; si tratta di un effetto visivo creato per la narrazione del film.

Quello che rende questa scena ancora più affascinante è il fatto che Cruise è da solo a bordo dell’aereo. La cinepresa, che si concentra prima su di lui e poi sull’ala, sembra essere manovrata da un membro della troupe. Ma in realtà, è lo stesso Tom Cruise a gestire la telecamera, con il braccio fuori campo, mentre è in volo. Questo dettaglio ha stupito non solo i critici, ma anche il regista Christopher McQuarrie, che ha condiviso l’aneddoto durante il Festival di Cannes 2025.

La testimonianza di Christopher McQuarrie

Durante la presentazione del film a Cannes, McQuarrie ha descritto la scena con entusiasmo. “Tom è ai comandi del biplano, e c’è un momento di tensione quando la telecamera è di profilo e lui osserva il montante danneggiato del suo aereo. La luce del sole crea un’atmosfera suggestiva, e si può vedere il montante vibrare. Tom si gira e la telecamera si concentra su di lui. È incredibile pensare che non ci fosse nessun membro della troupe con lui a 3.000 metri di altezza nei cieli dell’Africa. Tom ha saputo illuminare l’inquadratura in base alla posizione dell’aereo rispetto al sole, gestendo anche la messa a fuoco fuori campo. In quel momento, lui è la troupe per ogni singola inquadratura. Io ero a terra, parlando con lui via radio.”

Questa rivelazione mette in luce non solo il talento di Cruise come attore, ma anche la sua abilità tecnica e la volontà di spingersi oltre i limiti per offrire un’esperienza cinematografica unica. La dedizione di Cruise al suo lavoro è ben nota, e questa scena ne è un chiaro esempio.

Uscita del film in Italia

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” è previsto per il 19 maggio in anteprima pubblica, mentre la distribuzione ufficiale in Italia avverrà il 22 maggio, grazie a Eagle Pictures e Paramount. Con l’anticipazione crescente e le aspettative elevate, il film promette di essere un altro capitolo entusiasmante nella saga di Ethan Hunt, con scene d’azione che lasceranno il pubblico senza fiato.

Con l’uscita imminente, gli appassionati di cinema non vedono l’ora di scoprire come si sviluppa questa incredibile storia e quali altre sorprese riserverà Tom Cruise ai suoi fan.

