Tom Cruise conferma lo sviluppo di Top Gun 3 e Giorni di tuono 2 dopo il Festival di Cannes 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attore Tom Cruise, reduce dal successo del suo ultimo film “Mission: Impossible – The Final Reckoning” presentato al Festival di Cannes 2025, ha finalmente parlato del tanto atteso sequel “Top Gun 3“. In un’intervista rilasciata al programma australiano Today, Cruise ha confermato che il progetto è in fase di sviluppo presso Paramount Pictures, alimentando l’entusiasmo dei fan del franchise.

Il futuro di Top Gun 3

Durante l’intervista, Tom Cruise ha risposto a una domanda riguardo alla possibilità di un nuovo capitolo della saga di Top Gun, affermando che il film è effettivamente in lavorazione. L’attore ha rivelato che il team sta attivamente discutendo non solo di “Top Gun 3“, ma anche di un sequel per “Giorni di tuono“. Questa notizia rappresenta un importante passo avanti per i fan, che da tempo attendono aggiornamenti sui progetti di Cruise.

“Sì, stiamo pensando e parlando di molte storie diverse, di cosa potremmo fare e di cosa è possibile fare”, ha dichiarato Cruise. Ha sottolineato che ci sono molte idee in fase di sviluppo e che il processo creativo è attivo. L’attore ha anche menzionato che ci sono voluti 35 anni per realizzare “Top Gun: Maverick“, il che suggerisce che il lavoro su “Top Gun 3” richiederà tempo e attenzione ai dettagli.

L’importanza di Giorni di tuono

Oltre a “Top Gun 3“, Tom Cruise ha confermato che ci sono discussioni in corso per un sequel di “Giorni di tuono“, un film che ha segnato la sua carriera negli anni ‘90. Questa è la prima volta che Cruise conferma ufficialmente il progetto, il che ha suscitato un notevole interesse tra i fan. Il regista Joseph Kosinski, che ha diretto “Top Gun: Maverick“, ha in programma di rilasciare un nuovo film intitolato “Formula 1” con Brad Pitt, che potrebbe essere visto come un moderno rifacimento di “Giorni di tuono“.

Collaborazioni future e progetti in corso

Tom Cruise ha anche rivelato di essere attualmente impegnato in quattro nuovi film in collaborazione con il regista Christopher McQuarrie. Questa partnership ha già portato a risultati di successo in passato e i fan sono ansiosi di vedere cosa riserveranno i prossimi progetti. Cruise ha condiviso che è sempre attivo nella produzione di film, sia come attore che come produttore, e ha recentemente terminato un progetto con il regista Alejandro Iñárritu, noto per il suo lavoro in “Revenant“.

La sua dedizione al cinema e la continua ricerca di nuove storie da raccontare dimostrano il suo impegno nel settore. Con “Top Gun 3” e il sequel di “Giorni di tuono” in fase di sviluppo, i fan possono aspettarsi un futuro ricco di emozioni e avventure sul grande schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!