Tom Cruise cancella la scena post-credit di Mission: Impossible – The Final Reckoning

Il mondo del cinema è sempre ricco di sorprese, e l’ultima rivelazione riguarda il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, che ha svelato un retroscena interessante legato a Mission: Impossible – The Final Reckoning. Durante un’intervista con USA Today, McQuarrie ha parlato non solo del suo progetto per un film mai realizzato, Man of Steel 2, ma ha anche rivelato che una scena post-credit prevista per il film di spionaggio è stata cancellata per volere di Tom Cruise.

La cancellazione della scena post-credit

In un momento di grande interesse per i fan della saga, McQuarrie ha spiegato come la scena post-credit fosse parte integrante della pianificazione iniziale del film. Prima di girare la scena, il regista ha deciso di mostrare a Tom Cruise il finale del film, così come appariva nel montaggio definitivo. La reazione dell’attore è stata sorprendente: entusiasta del finale, Cruise ha immediatamente deciso di annullare le riprese della scena post-credit.

“Sono andato da Tom e gli ho detto: ‘Guarda, normalmente vorrei che tu vedessi tutto il film prima di mostrarti questa, ma tra un paio di giorni gireremo questa coda, questa scena post-credit, e quindi vorrei farti vedere come finisce il film, guardati questo spezzone'”, ha raccontato McQuarrie. La risposta di Cruise è stata chiara e diretta: “Sai cosa? Puoi annullare le riprese di sabato perché questa è la fine del film. È finita. Va bene così”. Questo scambio ha portato alla cancellazione definitiva della scena, che non è mai stata girata.

Il mistero della scena post-credit

Nonostante la cancellazione, McQuarrie ha mantenuto il mistero su cosa avrebbe potuto mostrare la scena post-credit. Durante l’intervista, ha affermato: “Non lo dirò perché potrebbe finire in un altro film”. Questa affermazione ha alimentato le speculazioni tra i fan, che si chiedono se la sequenza possa essere adattata per un futuro progetto di Tom Cruise.

La saga di Mission: Impossible ha sempre avuto un forte legame con l’azione e le sorprese, e la possibilità che una scena scartata possa riemergere in un altro contesto cinematografico ha suscitato grande curiosità. McQuarrie non ha specificato se si riferisse a un nuovo capitolo della saga o a un altro film in fase di sviluppo, ma il suo commento ha lasciato aperte molte porte.

Il futuro di Mission: Impossible

Con la conclusione di Mission: Impossible – The Final Reckoning, i fan si interrogano sul futuro della saga. Sebbene McQuarrie abbia confermato che il film rappresenta la fine di un’era, l’idea che elementi scartati possano trovare spazio in nuovi progetti è intrigante. Tom Cruise, noto per la sua dedizione e il suo impegno nei ruoli che interpreta, continua a essere una figura centrale nel panorama cinematografico, e i suoi progetti futuri potrebbero includere sorprese inaspettate.

La saga di Mission: Impossible ha sempre saputo mescolare azione, suspense e colpi di scena, e la cancellazione di una scena post-credit non fa che aumentare l’interesse attorno ai prossimi lavori di Cruise e McQuarrie. Resta da vedere se il mistero della scena perduta verrà mai svelato e se troverà una nuova vita in un altro film, ma per ora, i fan possono solo aspettare e sperare in ulteriori sviluppi.

