Together at Home: una maratona musicale di sostegno

Il 18 Aprile 2020 Lady Gaga ed il movimento Global Citizen hanno presentato su Youtube e su tutti i social network piú rilevanti una maratona musicale di ben otto ore per ringraziare di cuore le persone che lavorano senza sosta al fine di mantenerci in una condizione di sicurezza, spaziando da medici ed infermieri, fino ad arrivare a venditori e fattorini.

Together at Home: il valore della musica

Together at Home é la trasmissione che ha coinvolto musicisti, attori, dottori e politici di tutto il mondo per supportare chiunque sia esposto ogni giorno al pericolo del contagio per garantire il benessere collettivo: Jameela Jamil, attrice nella serie “The Good Place” offerta da Netflix, é la prima a parlare in questo lungo abbraccio virtuale, seguita da altre star televisive come Matthew McConaughey, protagonista della pluripremiata serie “True Detective”, Samuel L. Jackson, Ellen DeGeneres, host al “The Ellen DeGeneres Show”, e Beyoncé.

Sentirsi vicini in questo momento di isolamento forzato non é semplice, ma la musica é il legante piú forte di tutti, per questo sono stati chiamati a raccolti artisti da ogni parte del globo per rincuorare chi non puó condividere la quotidianitá con i propri cari in questo delicato periodo.

Assistiamo quindi ad un evento fuori dal comune, in cui musicisti di fama internazionale hanno aperto le porte della propria casa regalandoci perfomances irripetibili: i Rolling Stones si sono esibiti con uno dei loro classici “You Can’t Always Get What You Want” apparendo uno dopo l’altro sullo schermo, Paul McCartney ha cantato “Lady Madonna” dalla cucina riccamente decorata in mogano, Billie Eilish, che aveva giá commosso tutti gli spettatori della 92 edizione degli Academy Awards targata 2020 con “Yesterday” dei Beatles, é stata accompagnata al pianoforte dal fratello sulle note di “Sunny”, melodia cantata originariamente da Bobby Hebb’s, ed Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam e autore della grandiosa colonna sonora di “Into the Wild”, ci ha incantato con “River Cross”.

Gli italiani

Anche Zucchero e Andrea Bocelli hanno partecipato all’evento Together at Home, sciogliendo il cuore di tutti gli italiani e della popolazione mondiale: il primo si é cimentato in una delle sue tracce piú commuoventi, “Indaco dagli occhi del cielo”, in lingua inglese, mentre il secondo ha cantato con passione “The Prayer” con Celine Dion, voce della colonna sonora di Titanic, John Legend e Lady Gaga, portando alto l’orgoglio italiano.

Gloria Carandina

21/04/2020