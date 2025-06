Titus Welliver protagonista di The Westies: un crime drama ambientato negli anni ’80

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Titus Welliver, noto per il suo ruolo di Harry Bosch, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto. L’attore ha firmato un contratto con MGM+ per recitare nel crime drama The Westies, dove condividerà il set con il premio Oscar J.K. Simmons. Questa nuova serie promette di immergere gli spettatori nel mondo della criminalità organizzata di New York, esplorando le dinamiche tra bande rivali e le forze dell’ordine.

La trama di The Westies e il contesto storico

The Westies, creata da Chris Brancato e Michael Panes, è ambientata nei primi anni ’80, un periodo cruciale per la storia di New York. La serie si concentra sulla costruzione del Jacob K. Javits Convention Center nel quartiere di Hell’s Kitchen, un’area storicamente dominata dalla banda irlandese-americana dei Westies. Questo progetto edilizio rappresenta una grande opportunità economica, ma allo stesso tempo innesca tensioni tra le bande locali e le autorità.

Nonostante i Westies siano in netta inferiorità numerica rispetto alle Cinque Famiglie della mafia italiana, la loro notorietà per la brutalità e l’astuzia consente loro di mantenere un certo controllo sul territorio. La serie esplora come la leadership della vecchia scuola si scontri con la nuova generazione, creando un clima di conflitto che potrebbe portare a conseguenze devastanti. L’FBI, nel frattempo, intensifica le indagini sul crimine organizzato, rendendo la situazione ancora più precaria per i membri della banda.

Il ruolo di Titus Welliver e il suo personaggio

In The Westies, Titus Welliver interpreterà Glenn Keenan, un agente del Dipartimento di Polizia di New York con un passato complicato. Cresciuto in mezzo ai Westies, Keenan si trova a dover affrontare un conflitto interiore tra la sua lealtà verso la legge e il legame con il figlio ribelle. Questo dualismo morale lo porterà a confrontarsi con Eamon Sweeney, interpretato da J.K. Simmons, il carismatico e temuto leader della banda.

Il personaggio di Welliver è descritto come tormentato e complesso, un uomo che deve navigare tra le sue responsabilità professionali e i legami familiari. La tensione tra Keenan e Sweeney promette di essere uno degli elementi centrali della trama, offrendo agli spettatori un’analisi profonda delle dinamiche di potere e delle scelte morali in un contesto di criminalità e corruzione.

Riprese e aspettative per la serie

Le riprese di The Westies inizieranno il prossimo mese a Toronto, in Canada, dove il cast si riunirà per dare vita a questa storia avvincente. La combinazione di un cast di alto profilo, una trama intrigante e un’ambientazione storica ricca di dettagli rende questa serie uno dei progetti più attesi nel panorama televisivo.

Con la reputazione di Welliver e Simmons, gli appassionati di crime drama possono aspettarsi una performance intensa e coinvolgente. La serie si preannuncia come un’esplorazione affascinante della criminalità organizzata e delle sue implicazioni sociali, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico e di offrire uno sguardo inedito su un periodo storico ricco di sfide e conflitti.

