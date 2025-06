Titoli in scadenza su Netflix: ecco i film da non perdere prima della loro rimozione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il catalogo di Netflix è in continua evoluzione e, come ogni settimana, è importante tenere d’occhio i titoli che stanno per lasciare la piattaforma. In questo articolo, presentiamo alcuni film che non saranno più disponibili a breve, offrendo così l’opportunità di vederli prima che scompaiano. Ecco i dettagli sui titoli in scadenza e le storie che raccontano.

12 soldiers: l’eroismo in Afghanistan

Il 20 giugno, Netflix dirà addio a “12 Soldiers“, un film che narra le gesta del capitano Mitch Nelson, interpretato da Chris Hemsworth. La trama si svolge in Afghanistan, dove il capitano guida una squadra delle forze speciali statunitensi in una missione per abbattere al-Qaeda. La narrazione si concentra sulle sfide che affrontano i soldati, che si trovano ben presto in inferiorità numerica contro un nemico spietato e ben addestrato.

Il film, diretto da Nicolai Fuglsig, è ispirato a eventi reali e offre uno sguardo intenso sulle difficoltà e i sacrifici dei militari. La rappresentazione delle battaglie, unita a momenti di forte umanità, rende “12 Soldiers” un’opera che merita di essere vista, soprattutto per chi è interessato a storie di coraggio e resilienza in contesti di guerra.

Il domani tra di noi: una storia di sopravvivenza

Il 22 giugno sarà l’ultimo giorno per vedere “Il Domani tra di Noi“, un film che mette in scena una straordinaria avventura di sopravvivenza. Protagonisti della pellicola sono Kate Winslet e Idris Elba, che interpretano due sconosciuti costretti a collaborare dopo un incidente aereo. I due si ritrovano bloccati tra le montagne, affrontando condizioni climatiche estreme e la necessità di fare affidamento l’uno sull’altra per sopravvivere.

La storia non è solo un racconto di sopravvivenza fisica, ma esplora anche il legame che si sviluppa tra i due personaggi, portando a una riflessione profonda sulle relazioni umane in situazioni di crisi. La regia di Hany Abu-Assad riesce a catturare l’essenza della lotta per la vita, rendendo questo film un’esperienza coinvolgente e toccante.

Godzilla vs Kong: il grande scontro dei titani

Infine, il 25 giugno, Netflix rimuoverà “Godzilla vs Kong“, un film che ha segnato un importante capitolo nel MonsterVerse. Questa pellicola rappresenta il primo crossover tra i due iconici kaiju, Godzilla e King Kong, i quali si affrontano in battaglie spettacolari. La trama si sviluppa attorno a un conflitto iniziale tra i due mostri, ma presto si uniscono per combattere un nemico comune, creando un mix di azione e avventura.

Il film, diretto da Adam Wingard, è ricco di effetti speciali e scene d’azione mozzafiato, rendendolo un must per gli appassionati del genere. La sua capacità di unire elementi di nostalgia con una narrazione moderna ha attratto un vasto pubblico, rendendo “Godzilla vs Kong” uno dei titoli più attesi del franchise.

Con questi titoli in scadenza, gli spettatori hanno l’opportunità di godere di storie avvincenti e coinvolgenti prima che lascino definitivamente il catalogo di Netflix. Non perdere l’occasione di vederli!

