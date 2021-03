Timothy Olyphant potrebbe tornare nel ruolo di Raylan Givens nel nuovo Justified

La nuova versione di “Justified” vedrebbe di nuovo Timothy Olyphant nel ruolo di Raylan Givens.

Il ritorno di Timothy Olyphant

Valso come candidatura agli Emmy il personaggio di Raylan Givens della serie televisiva “Justified” potrebbe essere di nuovo interpretato da Timothy Olyphant. Secondo Variety, il creatore di “Justified” Grahm Yost, sta lavorando ad una nuova versione della serie e si baserà sul riadattamento del romanzo di Elmore Leonard “Sfida a Detroit” (City Primeval: High Noon in Detroit), in cui figureranno come produttori esecutivi Michael Dinner e Dave Andron.

In ogni caso, il ritorno di Timothy Olyphant nella serie potrebbe avvenire come protagonista oppure ricoprire un piccolo ruolo. Ma niente è ancora stabilito poiché lo sviluppo della serie è ancora agli inizi.

Una cosa è certa, nel romanzo di Leonard Elmore non figura il personaggio di Marshal Raylan Given. Sempre presente in altre storie come ad esempio: “Pronto” “A Caro Prezzo” (Riding Rap), “Fuoco in buca” (Fire in the Hole) dal quale la serie “Justified” è ispirata.

“Sfida a Detroit”: la trama

“Sfida a Detrot” è stato pubblicato nel 1980. Tra i protagonisti troviamo un efferato criminale e omicida Clement Mansell, , che la polizia non è mai riuscita a incastrare per mancanza di prove, grazie anche all’abilità del suo avvocato. Di contro, il tenente Raymond Cruz, che grazie una serie di indizi e di testimonianze cerca in tutti i modi di incriminarlo.

I premi di “Justified”

La serie “Justified” è andata in onda per la prima volta su FX nel 2010 per sei stagioni. Nominata agli Emmy Awards nel corso della sua durata, tra cui attore protagonista in una serie drammatica per Timothy Olyphant e attore non protagonista in una serie drammatica per Walton Goggins. A vincere invece l’Emmy, Margo Martindale come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica e Jeremy Davies come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

Francesca Reale

18/03/2021