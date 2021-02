Tim Burton e il live-action “Wednesday Addams Show”

Tim Burton è impegnato nella nuova serie live-action, “Wednesday Addams Show”, che sarà disponibile on line su Netflix.

Wednesday Addams Show: una serie inquietante

“Wednesday Addams Show” è la serie diretta da Tim Burton incentrata su uno dei più noti personaggi della famiglia: Wednesday Addams (per noi Mercoledì), originariamente creato da Charles Addams.

La notizia del reboot di Burton preannuncia una storia carica di mistero e inquietudine. La serie, come già detto, sarà disponibile su Netflix diluita in 8 episodi. Burton sarà il produttore esecutivo e il regista, mentre gli showrunner, e co-creatori del progetto, Al Gough e Miles Millar.

La sinossi ufficiale ci dice che “Wednesday” è una serie TV pensata soprattutto per gli adolescenti, in cui il personaggio principale è descritto come un un misterioso investigatore. Si tratta di una storia intrisa di dettagli soprannaturali, racconta gli anni di Mercoledì Addams spesi alla Nevermore Academy. Mercoledì è una studentessa alle prese con nuove e intricate relazioni, ma non solo. Infatti, il personaggio tenta di padroneggiare la sua abilità psichica emergente per portare a termine la sua missione: contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale. Inoltre tenta di risolvere l’inspiegabile mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Tim Burton si misura con un’impresa difficile

Mercoledì interpretata da Cristina Ricci nel film live-action di Barry Sonnenfeld del 1991 e nel suo seguito, “Addams Family Values”, ha reso il personaggio un’icona così famosa e difficile da scalfire che metterà a dura prova Tim Burton. In altre parole il regista, scegliendo di lanciare una serie incentrata su Mercoledì, dovrà competere con uno standard già elevato del personaggio. Riuscirà a fornire una versione di Mercoledì Addams degna dell’iconica Cristina Ricci?

Il connubio tra la famiglia più spaventosa della TV e Tim Burton è una bella scommessa. Gli ultimi film del regista non hanno ricevuto critiche molto positive, tanto che qualcuno ha parlato di un declino creativo. Alla luce di ciò, sicuramente in molti si staranno chiedendo se questa volita Burton ci regalerà un nuovo classico, o quantomeno una Mercoledì Addams non deludente. Di certo molto dipenderà dal cast e soprattutto da chi interpreterà la protagonista. Qualche idea sulla futura attrice?

Si apre la fase prognostica su chi interpreterà Mercoledì… Stay Tuned!

Giulia Cirenei

18/02/2021