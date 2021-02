George Clooney e Julia Roberts saranno protagonisti di “Ticket to Paradise”, una nuova commedia romantica che riunirà le star di “Ocean’s Eleven” e amici di lunga data.

Ticket to Paradise: George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme

Gli attori interpreteranno una coppia divorziata che viaggerà a Bali per impedire alla figlia di fare, secondo loro, il grande errore di sposarsi. Clooney e Roberts hanno lavorato insieme nel 2016 al thriller “Money Monster – L’altra faccia del denaro”, per la regia di Jodie Foster. Il film ha ricevuto recensioni intermedie ma ha avuto un ottimo successo al botteghino.

“Ticket to Paradaise” segna la quarta collaborazione sul set di Clooney e Roberts, dopo Ocean’s Eleven , Ocean’s Twelve e appunto Money Monster. George Clooney è recentemente apparso in “The Midnight Sky” di Netflix. Julia Roberts ha fatto una stagione della serie Amazon “Homecoming”, e tra poco interpreterà Martha Mitchell nella serie tv “Gaslit” e sarà protagonista del film “White Bird”.

Ol Parker dirigerà il film per Universal Pictures e Working Title.

George Clooney e Julia Roberts ne sono gli interpreti principali, ma non sappiano ancora nulla sul resto del cast, sappiamo solo che riprese del film inizieranno entro la fine dell’anno.

Il candidato all’Oscar Ted Melfi ha scritto la sceneggiatura, che si basa su un’idea di Ol Parker e Daniel Pipski.

Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title produrranno il film, insieme a Deborah Balder Stone e Sarah Harvey, mentre Erik Baiers, vicepresidente esecutivo senior della produzione e il direttore dello sviluppo Lexi Barta supervisioneranno il progetto per la Universal Pictures.

George Clooney e Julia Roberts sono amici di vecchia data e lavorare insieme per loro è come passare una vacanza con un membro della famiglia. Sarebbe un sogno vedere nuovamente il cast di Ocean’s riunirsi in una nuova pellicola

Giacomo Caporale