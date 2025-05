Thunderbolts: Un ritorno fresco nel Marvel Cinematic Universe e i segreti delle scene post credit

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Thunderbolts” si sta rivelando un importante rinnovamento per il Marvel Cinematic Universe, che ha mostrato segni di affaticamento negli ultimi tempi. Con la presenza di Florence Pugh e un cast di personaggi intriganti, il film ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, lasciando una sensazione di soddisfazione generale. Tuttavia, una delle scene post credit ha suscitato curiosità, rivelando un’alternativa che avrebbe potuto cambiare il corso della narrazione.

La scena post credit di Thunderbolts e il ritorno di Kang

Il film “Thunderbolts” ha fatto notizia non solo per la sua trama avvincente, ma anche per la scena post credit che ha rotto un record di visualizzazioni. Eric Pearson, l’autore della sceneggiatura, ha rivelato che inizialmente aveva in mente una sequenza differente, incentrata sul personaggio di Kang, uno dei villain più discussi dell’intero franchise Marvel. Le sue parole hanno acceso l’immaginazione dei fan, che si sono chiesti come sarebbe stata questa versione alternativa.

Pearson ha dichiarato: “Inizialmente stavo mettendo insieme una scena post credit che avrebbe avuto a che fare con Kang“. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli su come si sarebbe sviluppata questa sequenza. La mancanza di chiarezza su quando l’idea sia stata scartata ha portato a speculazioni riguardo ai recenti cambiamenti nella saga del Multiverso, che potrebbero essere stati influenzati dai problemi legali che hanno coinvolto Jonathan Majors, l’attore che interpreta Kang. Questi eventi hanno portato al suo licenziamento, lasciando il futuro del personaggio incerto.

Le implicazioni del cambiamento di programma

L’uscita di “Thunderbolts” ha coinciso con un periodo di transizione per il Marvel Cinematic Universe, che ha dovuto affrontare sfide significative. Con il licenziamento di Majors e il cambiamento di direzione per la saga del Multiverso, i fan si sono chiesti come questi eventi influenzeranno i futuri progetti dell’MCU. La decisione di abbandonare la scena post credit con Kang potrebbe riflettere una strategia più ampia da parte degli Studios, che stanno cercando di riorientare la narrazione e di presentare nuovi antagonisti.

La scelta di non includere Kang nella scena finale di “Thunderbolts” ha suscitato delusione tra alcuni fan, che speravano in un suo ritorno. Tuttavia, il film ha comunque offerto un’esperienza soddisfacente, con una trama avvincente e un cast ben assortito. La presenza di Florence Pugh e degli altri attori ha contribuito a creare un’atmosfera fresca e coinvolgente, dimostrando che l’MCU può ancora sorprendere il pubblico.

L’assenza di Scarlett Johansson nell’MCU

Un altro aspetto interessante emerso dalle dichiarazioni di Pearson riguarda l’assenza di Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe. L’autore ha chiarito che non ci sono piani attuali per riportare l’attrice nel franchise, il che ha deluso i fan che speravano in un suo ritorno. Johansson ha interpretato Black Widow in diversi film, diventando un personaggio iconico per il pubblico. La sua mancanza potrebbe influenzare le dinamiche future della saga, soprattutto considerando il suo legame con altri personaggi.

La situazione attuale dell’MCU è complessa, con molteplici fattori che influenzano le scelte narrative e i casting. Con il cambiamento di direzione e le sfide legali che hanno colpito alcuni attori, il futuro del franchise rimane incerto. Tuttavia, “Thunderbolts” ha dimostrato che ci sono ancora storie avvincenti da raccontare e personaggi da esplorare, mantenendo viva l’attenzione dei fan.

