Thunderbolts: la scena post-credits cancellata che ha cambiato il finale del film

Le scene post-credits sono diventate un elemento distintivo dei film dei Marvel Studios, creando attesa e curiosità tra gli spettatori. Con l’uscita di “Thunderbolts”, inizialmente era prevista una scena finale che avrebbe dovuto sorprendere il pubblico, ma che alla fine è stata eliminata. Questo articolo esplora i dettagli di questa decisione e il suo impatto sulla narrazione del film.

La conclusione di Thunderbolts e l’annuncio di Valentina Allegra de Fontaine

“Thunderbolts” si chiude con un momento significativo: Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus, presenta i Thunderbolts come i nuovi Avengers del Marvel Cinematic Universe . Questo annuncio ha rappresentato un punto cruciale per la trama e ha alimentato una campagna di marketing intensa da parte dei Marvel Studios. Tuttavia, durante le proiezioni di prova, il regista Jake Schreier ha notato che la reazione del pubblico non corrispondeva alle aspettative.

Schreier ha raccontato a Collider che, mentre lavorava al montaggio del film, aveva immaginato una scena finale che avrebbe dovuto generare entusiasmo. “Nella mia testa pensavo: ‘Ok, lei farà l’annuncio. Yelena si avvicinerà e poi si spinge su un primo piano del suo volto sullo sfondo. Si parte con i titoli di coda. Lei li annuncerà [i Nuovi Vendicatori]. Tutti applaudiranno…’. E invece non è successo”, ha spiegato il regista. Questo feedback ha spinto il team creativo a riconsiderare l’approccio alla scena finale.

La reazione del pubblico e la necessità di un cambiamento

La reazione del pubblico durante le proiezioni di prova ha rivelato che l’annuncio di Valentina non aveva suscitato l’entusiasmo sperato. “Quando stavamo girando il film, c’era lo stesso brano musicale, e io stavo montando”, ha continuato Schreier. “Tuttavia, la risposta non era quella che ci aspettavamo. Ci siamo resi conto che il pubblico non era convinto della validità di questa nuova formazione di eroi”.

Per affrontare questa situazione, il regista ha deciso di estendere la sequenza finale, includendo nei titoli di coda una serie di clip che mostrano la stampa e i social media che discutono sull’effettiva credibilità dei Thunderbolts come “Versione B degli Avengers“. Questo cambiamento ha permesso di creare un dialogo più ampio attorno alla nuova squadra di anti-eroi, rendendo la narrazione più coinvolgente.

La scena post-credits scartata e il nuovo approccio narrativo

La scena post-credits originariamente prevista per “Thunderbolts” è stata quindi scartata in favore di un finale più articolato. “Quello che abbiamo scoperto da queste discussioni è che è un po’ come dire: ‘Davvero? Siete sicuri?'”, ha osservato Schreier, rivelando che la reazione del pubblico ha influenzato profondamente le scelte narrative. “Ci è sembrato che non solo ci servisse di più, ma che avessimo una sequenza completamente diversa su cui stavamo lavorando”.

Questa decisione ha portato a un finale che non solo ha soddisfatto le aspettative del pubblico, ma ha anche arricchito il contesto narrativo del film. L’inclusione di reazioni esterne ha permesso di esplorare le dinamiche tra i personaggi e il loro impatto nel mondo del MCU, rendendo “Thunderbolts” un capitolo interessante e provocatorio nella saga cinematografica.

