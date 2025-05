Thunderbolts: il ruolo cruciale nel Marvel Cinematic Universe e l’assenza di Spider-Man

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gli eventi narrati in Thunderbolts si rivelano fondamentali per il Marvel Cinematic Universe, creando un legame diretto con il prossimo film Avengers: Doomsday. Tuttavia, la mancanza di Spider-Man ha sollevato interrogativi tra i fan, che si chiedono dove si trovi il celebre supereroe in questo contesto. La trama di Thunderbolts, infatti, si sviluppa in una New York minacciata dal villain The Void, una manifestazione oscura del personaggio Sentry, che porta con sé una serie di conseguenze devastanti per la città e i suoi abitanti.

La minaccia di The Void e il caos a Manhattan

Thunderbolts presenta una narrazione intensa, incentrata su The Void, un antagonista capace di trasportare le persone in una dimensione parallela, dove i loro incubi e ricordi più oscuri prendono vita. Questo potere ha un impatto devastante su Manhattan, dove il panico si diffonde tra la popolazione. La città, già simbolo di speranza e resilienza, si trova ora a fronteggiare una crisi senza precedenti, che mette a dura prova la determinazione dei suoi abitanti.

La rappresentazione di New York in Thunderbolts non è solo un semplice sfondo, ma diventa un personaggio a sé stante, intriso di tensione e vulnerabilità. La reazione della città agli eventi catastrofici è palpabile, e i fan non possono fare a meno di chiedersi come avrebbe reagito Spider-Man, il vigilante che ha sempre protetto le strade di Manhattan. Un meme divertente, ispirato a una celebre scena di Spider-Man 2 di Sam Raimi, sottolinea l’ironia della situazione, evidenziando l’assenza del supereroe in un momento così critico.

L’assenza di Spider-Man e le aspettative future

La domanda che molti si pongono è: dove si trova Spider-Man durante gli eventi di Thunderbolts? Questa è la seconda volta che i fan si interrogano sulla sua assenza, dopo gli sviluppi della serie Daredevil: Rinascita. Le recenti vicissitudini di Peter Parker, tra cui la perdita di zia May e la rottura con MJ, rendono la sua assenza ancora più palpabile. La mancanza di Spider-Man in Thunderbolts e, secondo le voci, anche in Avengers: Doomsday, lascia un vuoto significativo nel cuore della narrazione.

Per rivedere Spider-Man, i fan dovranno attendere il film Spider-Man: Brand New Day, previsto per il 31 luglio 2026. Questo ritardo ha alimentato le speculazioni su come il personaggio si inserirà nel futuro del Marvel Cinematic Universe. La sua assenza da Avengers: Doomsday, in uscita il 1 maggio 2026, ha sollevato ulteriori interrogativi su come gli sceneggiatori stiano pianificando il suo ritorno e quale sarà il suo ruolo nei prossimi sviluppi della saga.

La vendita di Captain America: Brave New World

In un contesto di attesa e speculazioni, un altro film del Marvel Cinematic Universe sta attirando l’attenzione: Captain America: Brave New World. Questo titolo, disponibile in formato 4K, si sta rivelando uno dei più venduti attualmente. La popolarità di Captain America continua a crescere, dimostrando che, mentre i fan attendono il ritorno di Spider-Man, ci sono altri eroi pronti a prendere il centro della scena e a mantenere viva la fiamma dell’interesse nel vasto universo Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!