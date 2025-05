Thunderbolts: il nuovo film Marvel riaccende l’interesse per i suoi antieroi più inaspettati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente annuncio del titolo ufficiale per il film “Thunderbolts” ha colto di sorpresa molti appassionati, riportando alla ribalta l’entusiasmo per il Marvel Cinematic Universe. Questo nuovo gruppo di antieroi si prepara a intraprendere missioni avvincenti sul grande schermo, promettendo di portare in vita personaggi iconici e storie avvincenti. Nei fumetti, i Thunderbolts hanno visto l’ingresso di figure sorprendenti, e il film potrebbe rivelare alcune di queste scelte audaci.

Venom: il simbionte tra gli antieroi

Uno dei personaggi più sorprendenti ad aver fatto parte dei Thunderbolts è senza dubbio Venom. Questo simbionte, noto per la sua natura oscura e complessa, ha avuto due incarnazioni nel team. La prima è quella di Mac Gargan, ex Scorpione, che ha indossato il simbionte per dare la caccia ai fuggitivi sotto la guida degli Avengers. La seconda incarnazione è quella di Flash Thompson, che ha assunto il ruolo di Agent Venom. In questa versione, Thompson ha portato un approccio più controllato e eroico, cercando di redimere il suo passato turbolento. La presenza di Venom nei Thunderbolts ha aggiunto una dimensione intrigante al gruppo, mescolando elementi di anti-eroismo e conflitti interiori.

Uomo-Cosa: un alleato potente e inquietante

Chi ha visto lo speciale “Werewolf by Night” conosce già la potenza e l’inquietudine dell’Uomo-Cosa. Nei fumetti, ha avuto un breve ma significativo periodo tra le fila dei Thunderbolts. Sebbene la sua permanenza non sia stata prolungata, il suo impatto è stato notevole. Si segnala che Jake Schreier, il regista del film “Thunderbolts”, ha mostrato interesse per includere il personaggio di Ted Sallis nel cast, ma alla fine non è stato possibile. Rimane da vedere se in un eventuale sequel ci sarà spazio per questo potente alleato.

Hulk Rosso: il generale che diventa leader

Il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross ha avuto un ruolo cruciale nel Marvel Cinematic Universe, in particolare in “Captain America: Brave New World”. Tuttavia, è nei fumetti che il suo alter ego, Hulk Rosso, si unisce effettivamente ai Thunderbolts. Non solo diventa un membro del team, ma ne assume anche il comando in un arco narrativo significativo. In questa veste, Ross forma una squadra composta da personaggi oscuri come l’Agente Venom ed Elektra, cercando di redimere i propri errori passati. La sua leadership e le sue motivazioni complesse offrono una prospettiva interessante sulla dinamica del gruppo.

Deadpool: l’ironia dell’antieroe

Deadpool, con il suo umorismo tagliente e il suo atteggiamento spietato, sembra essere un candidato naturale per i Thunderbolts. Nella sua incarnazione cinematografica, interpretata da Ryan Reynolds, il Mercenario Chiacchierone si inserirebbe perfettamente in un team di antieroi. Nei fumetti, prima di unirsi ai Thunderbolts, Wade Wilson ha trascorso del tempo in solitaria o in formazioni alternative come X-Force e Mercs for Money. La sua presenza nel team di Hulk Rosso, sebbene breve, ha lasciato un segno indelebile, dimostrando come il suo stile unico possa influenzare le dinamiche del gruppo.

Abominio: la forza brutale al servizio della legge

Emil Blonsky, noto come Abominio, è un personaggio che non si fa scrupoli nel seguire le regole. La sua furia distruttiva è ben documentata, come dimostra la devastazione che ha causato a Harlem in “L’Incredibile Hulk”. Tuttavia, nei fumetti, Blonsky trova un’opportunità di “ordine” quando viene reclutato nei Thunderbolts dal sindaco Wilson Fisk. Il suo compito è dare la caccia a supereroi che operano al di fuori della legge, un’occasione che gli consente di sfogare la sua violenza senza temere conseguenze legali. Questo aspetto del suo personaggio aggiunge un ulteriore livello di complessità alla narrativa dei Thunderbolts.

Nel frattempo, il film “Thunderbolts” è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche, ma si vocifera che una scena post-credit sia stata esclusa dall’ultima versione. La curiosità dei fan è palpabile, e molti attendono con ansia di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura nel Marvel Cinematic Universe.

