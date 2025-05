Thunderbolts: il nuovo capitolo Marvel conquista il box office americano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film Thunderbolts, l’ultima produzione dei Marvel Studios, ha fatto il suo debutto al box office statunitense venerdì 2 maggio, conquistando immediatamente la prima posizione. Con l’uscita di questo nuovo titolo, i fan sono in attesa di scoprire come si inserirà nel vasto universo cinematografico Marvel, mentre si sforzano di evitare spoiler, in particolare quelli diffusi da Robert Downey Jr. sui social media.

Un esordio promettente al box office

Thunderbolts ha aperto con un incasso di 31,5 milioni di dollari, provenienti da 4.330 sale cinematografiche. Questo risultato iniziale posiziona il film sulla buona strada per raggiungere le previsioni di un’apertura nazionale compresa tra i 70 e i 75 milioni di dollari. La pellicola beneficerà anche di un incremento degli incassi grazie alla sua distribuzione in formato premium IMAX. Le recensioni positive da parte della critica e il punteggio elevato su CinemaScore sono elementi che potrebbero favorire un passaparola efficace tra i fan e il pubblico occasionale, contribuendo a mantenere alto l’interesse per il film.

Confronti con altri titoli Marvel

Il confronto con altri film del Marvel Cinematic Universe è inevitabile. Thunderbolts rappresenta un nuovo franchise, mentre Captain America: Brave New World ha beneficiato di un marchio già consolidato. Quest’ultimo film, infatti, aveva incassato 40,9 milioni di dollari nel primo giorno e ha chiuso il suo weekend di apertura con 88 milioni di dollari. Tuttavia, ha subito un calo di interesse a causa di recensioni negative e feedback del pubblico. La speranza per Thunderbolts è quella di mantenere una traiettoria positiva anche dopo il primo weekend, evitando il calo di slancio che ha colpito il suo predecessore.

Altri film in classifica

Oltre a Thunderbolts, il film Sinners ha registrato un’ottima performance, incassando 9,5 milioni di dollari e conquistando il secondo posto nel box office. Dopo un calo record del solo 6% nel secondo weekend, si prevede che il terzo weekend possa mostrare un calo più contenuto, attorno al 25%. Al terzo posto si trova Minecraft, che ha incassato 3,1 milioni di dollari venerdì, continuando a mantenere una buona posizione nella classifica.

Anticipazioni e contenuti aggiuntivi

Per coloro che sono interessati a scoprire di più su Thunderbolts e su come questo film anticipi eventi futuri come Avengers: Doomsday, ci sono molte informazioni e contenuti disponibili. Inoltre, Captain America: Brave New World in formato 4K è attualmente uno dei titoli più venduti, dimostrando l’interesse continuo del pubblico per il franchise Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!