Thunderbolts: il nuovo capitolo del MCU collega il passato e il futuro

Il film “Thunderbolts” si prepara a diventare un tassello fondamentale nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe , non solo per il suo legame con il futuro progetto “Avengers: Doomsday“, ma anche per il modo in cui si intreccia con le storie già raccontate in precedenti pellicole, in particolare “Black Widow“. Questo nuovo capitolo promette di esplorare relazioni e dinamiche già presenti, portando sullo schermo personaggi amati dai fan.

Ritorno di personaggi iconici

“Thunderbolts” riporta sul grande schermo tre figure chiave del film “Black Widow“, uscito nel 2021. Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, Red Guardian, con David Harbour, e Taskmaster, interpretato da Olga Kurylenko, sono pronti a tornare. La presenza di questi personaggi ha suscitato molte domande tra i fan, che si chiedono se il nuovo film possa essere considerato un sequel diretto di “Black Widow“. Il regista Jake Schreier ha affrontato questa questione in una recente intervista con GamesRadar, chiarendo la natura del film.

Le parole del regista

Schreier ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra i personaggi, affermando: “Senza rivelare troppo, gran parte del materiale su cui David e Florence stanno lavorando in questo film è legato a quella relazione passata”. Questo suggerisce che il film non solo riprenderà elementi narrativi da “Black Widow“, ma li utilizzerà per costruire una nuova storia. Il regista ha anche evidenziato la necessità di onorare l’eredità di “Black Widow“, un film che ha avuto un forte impatto emotivo sui fan. “Dobbiamo assicurarci di farvi riferimento nel modo giusto, proteggerlo e assicurarci che significhi qualcosa anche in questo nuovo capitolo”, ha aggiunto.

Un nuovo inizio per le storie del MCU

Nonostante i legami con il passato, Schreier ha chiarito che “Thunderbolts” non è un sequel di “Black Widow“. Ha descritto il film come un “campionario di personaggi provenienti da diverse parti di questo universo narrativo”. Questo approccio permette di esplorare nuove trame e relazioni, pur mantenendo un legame con le storie precedenti. “Black Widow è sicuramente una parte della nostra storia, ma i suoi eventi non sono la forza trainante che porta a questo film”, ha spiegato il regista, suggerendo che il film avrà una sua identità unica.

Data di uscita e aspettative

“Thunderbolts” è previsto per il 30 aprile 2025, e le aspettative sono alte. I fan sono ansiosi di scoprire come il film si collegherà non solo a “Black Widow“, ma anche alle future avventure del MCU. Con un cast di personaggi ben noti e una trama che promette di esplorare nuove dinamiche, il film potrebbe rivelarsi un importante punto di svolta nella narrazione complessiva dell’universo Marvel.

Per ulteriori aggiornamenti e teorie sui contenuti di “Thunderbolts“, i fan sono invitati a rimanere sintonizzati.

