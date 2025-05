Thunderbolts: il nuovo capitolo del MCU che prepara il terreno per Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Thunderbolts“, attualmente nelle sale, rappresenta un importante tassello nel vasto mosaico del Marvel Cinematic Universe . Questo lungometraggio non solo chiude in modo spettacolare la Fase 5, ma funge anche da ponte verso il prossimo atteso capitolo, “Avengers: Doomsday“, le cui riprese sono già in corso. Con un finale ricco di colpi di scena e una scena post-credit che svela dettagli fondamentali, “Thunderbolts” si conferma un’opera cruciale per i fan del franchise.

La trasformazione del team in New Avengers

Uno degli elementi più sorprendenti di “Thunderbolts” è la trasformazione del gruppo di anti-eroi in quelli che saranno i nuovi Avengers. Il film presenta un cast di personaggi che include Yelena Belova, nota come Vedova Nera, US Agent, Soldato d’Inverno, Red Guardian, Ghost e Sentry. Questa nuova formazione non solo segna un cambiamento significativo nel panorama degli eroi del MCU, ma pone anche interrogativi su come questi personaggi interagiranno con i protagonisti storici del franchise.

La scena finale di “Thunderbolts” non solo segna la nascita dei New Avengers, ma introduce anche nuovi elementi visivi, come i costumi rinnovati e un quartier generale aggiornato. Il logo dei New Avengers viene presentato, suggerendo un nuovo inizio per questi eroi. Tuttavia, non tutto è semplice: il personaggio di Bob, che interpreta Sentry, si trova ancora in difficoltà nel controllare i suoi poteri, creando potenziali conflitti futuri.

Le tensioni tra Sam Wilson e i New Avengers

Un altro aspetto interessante emerso dalla scena post-credit riguarda la tensione tra Sam Wilson, il nuovo Captain America, e il gruppo dei New Avengers. Inizialmente, la questione sembra essere una semplice gag, ma si rivela essere un conflitto serio. Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno, rivela che lui e Sam hanno avuto un litigio acceso riguardo a questioni di copyright legate al nome e all’immagine dei nuovi Avengers. Questo conflitto potrebbe avere ripercussioni significative nel prossimo film della saga, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle dinamiche tra i personaggi.

L’arrivo dei Fantastici 4 nel MCU

La scena post-credit di “Thunderbolts” non si limita a collegare i due film, ma offre anche un’importante anticipazione sull’arrivo dei Fantastici 4 nel MCU. Secondo quanto rivelato, questi iconici supereroi viaggeranno attraverso le dimensioni, abbandonando il loro universo per entrare nel mondo del MCU. Questo evento sarà ulteriormente esplorato nel film “I Fantastici 4: Gli Inizi“. La sequenza finale mostra la Prima Famiglia mentre entra nell’atmosfera terrestre, monitorata dai New Avengers, suggerendo un incontro imminente tra i due gruppi.

Un collegamento diretto tra i film

È interessante notare che la scena post-credit di “Thunderbolts” è stata girata sul set di “Avengers: Doomsday” solo poche settimane fa, sotto la direzione dei Fratelli Russo. Questo collegamento diretto tra i due film non solo dimostra la pianificazione meticolosa del MCU, ma offre anche ai fan un’anticipazione di ciò che verrà. La sinergia tra i progetti del franchise continua a crescere, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e creando aspettative per le future avventure.

