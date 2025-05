Thunderbolts: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe si confronta con le aspettative del pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’inizio delle riprese di Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ha condiviso sui social alcune immagini in sostegno della pellicola Thunderbolts. Queste foto lo ritraggono insieme a volti noti e nuovi del franchise Marvel, tra cui Chris Hemsworth, Paul Rudd, Anthony Mackie, Winston Duke, Simu Liu, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Channing Tatum. L’iniziativa sembra mirare a ottimizzare l’attenzione mediatica su un periodo ricco di notizie per il mondo Marvel, cercando di attrarre l’interesse del pubblico verso il film di Jake Schreier.

Un sostegno strategico per Thunderbolts

L’endorsement di Robert Downey Jr., figura di spicco del franchise, rappresenta un tentativo di dare una spinta promozionale al film Thunderbolts. Nonostante questo supporto, i risultati commerciali iniziali non sembrano promettenti. Le aspettative della Disney, infatti, si sono spostate verso il live action di Lilo & Stitch, previsto per fine maggio, che beneficerà del lungo weekend del Memorial Day.

Con un budget di circa 180 milioni di dollari, escludendo le spese di marketing che si aggirano intorno ai 100 milioni, Thunderbolts ha il compito di invertire la tendenza di un pubblico sempre meno interessato ai cinecomic. La Disney, guidata da Kevin Feige, ha recentemente affrontato una performance deludente con Captain America: Brave New World, che ha incassato solo 414 milioni di dollari, un risultato insoddisfacente per un film con un cast di alto profilo, tra cui Harrison Ford.

Risultati al box office e confronti con il passato

Il primo weekend di Thunderbolts ha registrato un incasso globale di 162,1 milioni di dollari, con 76 milioni provenienti dagli Stati Uniti. Sebbene questo rappresenti un incremento rispetto al flop di The Fall Guy, che ha aperto con soli 27 milioni, il confronto non è del tutto appropriato. The Fall Guy non era parte di un franchise consolidato e il suo insuccesso ha comportato perdite significative per la Universal.

Le recensioni per Thunderbolts sono state generalmente positive, con un 88% di approvazione su Rotten Tomatoes e un 94% di gradimento tra il pubblico. Tuttavia, il film ha faticato a decollare al botteghino, nonostante il buon passaparola, testimoniato da un CinemaScore di A-. È interessante notare che Black Widow, un film strettamente collegato a Thunderbolts, aveva incassato 80 milioni di dollari nel suo primo weekend, nonostante fosse uscito in un periodo di forte crisi pandemica.

Il pubblico e le prospettive future

Un dato significativo è che il 38% del pubblico femminile ha assegnato a Thunderbolts un voto A, suggerendo che potrebbe attrarre un numero maggiore di donne durante il weekend della festa della Mamma. Inoltre, il 62% del pubblico è composto da giovani sotto i 35 anni, un segnale positivo per la Disney in vista dell’estate, quando molti college americani chiuderanno.

Il primo weekend di maggio 2025 ha visto un incremento generale degli incassi cinematografici negli Stati Uniti, superiore al 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, Thunderbolts non ha ancora raggiunto lo status di film imperdibile che caratterizzava i precedenti capitoli del Marvel Cinematic Universe. Negli anni passati, anche film con personaggi meno noti, come Guardiani della Galassia, riuscivano a richiamare un vasto pubblico. Oggi, la sfida è maggiore, e il film deve affrontare la concorrenza di titoli come Shadow Force, in uscita nello stesso periodo.

