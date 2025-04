Thunderbolts: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe e la sua posizione nella cronologia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe continua a espandere il suo vasto universo narrativo, con l’uscita di nuovi film e serie che arricchiscono la trama complessiva. Con l’aggiornamento della timeline ufficiale su Disney+ a marzo 2025, in concomitanza con il lancio della serie “Daredevil: Rinascita”, l’attenzione si sposta ora su “Thunderbolts”, il film che segna la conclusione della Fase 5 e apre le porte alla Fase 6. Questo articolo esplorerà la posizione di “Thunderbolts” all’interno della cronologia del MCU e i suoi legami con altri film e personaggi.

Thunderbolts e il suo ruolo nella Fase 5 del MCU

“Thunderbolts” rappresenta un’importante aggiunta alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Questo film non solo conclude un ciclo narrativo, ma funge anche da ponte verso la Fase 6, che culminerà con il tanto atteso “Avengers: Doomsday”. La presenza di quasi tutti i membri del cast di “Thunderbolts” nel prossimo crossover sottolinea l’importanza di questo film nel contesto più ampio del MCU.

La trama di “Thunderbolts” si inserisce in un periodo cruciale, poiché gli eventi si svolgono dopo “Captain America: Brave New World”, uscito a febbraio 2025. In questo film, il personaggio di Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan, rivela a Sam Wilson la sua intenzione di candidarsi a una carica politica. Tuttavia, nel nuovo capitolo, Bucky dovrà abbandonare le sue ambizioni politiche per guidare un team di anti-eroi, segnando un cambiamento significativo nel suo arco narrativo.

I legami con altri film del Marvel Cinematic Universe

“Thunderbolts” non è un film isolato, ma piuttosto un ‘mini-crossover’ che si intreccia con diversi eventi e personaggi già presenti nel MCU. Tra i film che influenzano la trama di “Thunderbolts” ci sono “Ant-Man & The Wasp”, “Black Widow”, “Occhio di Falco”, “The Falcon & The Winter Soldier” e “Black Panther: Wakanda Forever”. Questi film hanno introdotto personaggi chiave come Ghost, Yelena Belova, Red Guardian, Taskmaster, Bucky Barnes, US Agent e Valentina Allegra de Fontaine, tutti pronti a tornare in questo nuovo capitolo.

La presenza di questi personaggi non solo arricchisce la trama di “Thunderbolts”, ma crea anche un senso di continuità e coesione all’interno dell’universo Marvel. Ogni personaggio porta con sé una storia e un background che si intrecciano con le dinamiche del nuovo team di anti-eroi, rendendo la narrazione più complessa e coinvolgente.

Aspettative e anticipazioni per Thunderbolts

Con l’uscita di “Thunderbolts” prevista per il 2025, gli appassionati del Marvel Cinematic Universe sono in attesa di scoprire come si svilupperanno le dinamiche tra i vari personaggi e quali sorprese riserverà il film. Le scene post-credit, in particolare, sono un elemento cruciale per comprendere il futuro del MCU e le direzioni che prenderanno i vari personaggi. Sebbene i dettagli specifici siano ancora avvolti nel mistero, le anticipazioni suggeriscono che ci saranno rivelazioni significative che influenzeranno gli eventi futuri.

In attesa della data di uscita, i fan possono continuare a esplorare le connessioni tra i vari film e le serie del MCU, analizzando ogni dettaglio e teoria che possa emergere. Con “Thunderbolts”, il Marvel Cinematic Universe si prepara a intraprendere un nuovo capitolo, ricco di avventure e colpi di scena, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e la sua passione per questo universo narrativo in continua espansione.

