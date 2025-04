Thunderbolts: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe è finalmente nei cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 30 aprile 2025 segna un’importante data per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, con l’uscita di Thunderbolts nei cinema di tutta Italia. Questo film non solo conclude la Fase 5, ma prepara anche il terreno per l’epilogo della Saga del Multiverso. Con un cast di personaggi intriganti e una trama avvincente, il film ha già suscitato un notevole interesse tra i fan.

La trama di Thunderbolts

Thunderbolts presenta un gruppo di anti-eroi, ognuno con un passato complesso e problematico. I protagonisti includono Yelena Belova, Red Guardian, Ghost, US Agent e Taskmaster, tutti guidati dal Soldato d’Inverno. A questi si aggiunge un nuovo personaggio, Bob, che si rivela essere Sentry, uno dei supereroi più potenti dell’universo Marvel. Tuttavia, Sentry porta con sé un oscuro segreto: una parte malvagia conosciuta come The Void.

La trama si sviluppa attorno alle macchinazioni di Valentina Allegra de Fontaine, una figura ambigua che manipola gli eventi a suo favore. I Thunderbolts si trovano coinvolti in una lotta contro The Void, il lato oscuro di Sentry, e devono affrontare sfide sia fisiche che morali. La loro missione non è solo quella di salvare New York, ma anche di liberare Bob dalla sua oscurità interiore.

Il confronto finale e la giustizia

Nel climax del film, i Thunderbolts si confrontano con Valentina Allegra de Fontaine, che ha sfruttato Bob e altri per i suoi esperimenti. Dopo aver salvato la città, la squadra decide di portare Valentina di fronte alla giustizia per le sue azioni. Tuttavia, la situazione si complica quando Valentina riesce a ribaltare la situazione, presentando i Thunderbolts come i “New Avengers” durante una conferenza stampa. Questa manovra non solo salva la sua reputazione, ma crea anche confusione tra il pubblico e i media.

Yelena, astuta e determinata, non si lascia ingannare. Riconosce che i New Avengers hanno accesso ai segreti di Valentina e la costringe a lavorare per loro, minacciando di rivelare i suoi crimini. Questo colpo di scena finale non solo mette in discussione le dinamiche di potere tra i personaggi, ma offre anche spunti di riflessione sulle responsabilità e le conseguenze delle azioni di ciascuno.

Scene post-credit e anticipazioni future

Thunderbolts non si limita a chiudere una fase del Marvel Cinematic Universe, ma lascia anche spazio a nuove possibilità. Il film include due scene post-credit che promettono di espandere ulteriormente la trama e collegare i personaggi a futuri sviluppi. Queste scene sono un elemento fondamentale per i fan, che attendono con ansia di scoprire come gli eventi di Thunderbolts influenzeranno le prossime pellicole del franchise.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan possono già iniziare a speculare su come i Thunderbolts si integreranno nel panorama più ampio del Marvel Cinematic Universe e quali nuove avventure li attendono.

