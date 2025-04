Thunderbolts: il nuovo blockbuster Marvel si prepara a un debutto da record

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film Thunderbolts, che ha recentemente conquistato una posizione nella top 15 dei migliori film del Marvel Cinematic Universe secondo Rotten Tomatoes, si appresta a debuttare con previsioni di incasso molto promettenti. Le aspettative per il primo weekend di programmazione sono cresciute notevolmente, segnalando un forte interesse da parte del pubblico.

Le previsioni di incasso per Thunderbolts

Il nuovo capitolo del MCU, incentrato sugli antieroi, racconta le avventure di personaggi noti come Yelena Belova, il Soldato d’Inverno, Alexei Shostakov, alias Red Guardian, Ghost e John Walker, noto come US Agent. Secondo le stime fornite da Deadline, il film potrebbe raggiungere un incasso globale di circa 175 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Questo dato è particolarmente significativo, considerando che le prevendite negli Stati Uniti e in Canada hanno già superato i 12 milioni di dollari.

Questa cifra è in linea con quella di un altro film del MCU, Eternals, che nel 2021 ha registrato un incasso di 71,2 milioni di dollari nel suo weekend di debutto. La risposta del pubblico sembra quindi essere molto positiva, suggerendo un forte potenziale per Thunderbolts di replicare o addirittura superare il successo di altri titoli recenti.

Confronto con altri film del MCU

Analizzando i dati delle prevendite, Thunderbolts ha già superato le cifre di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che ha incassato 75,3 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti. Tuttavia, il film rimane al di sotto delle aspettative di Captain America: Brave New World, che ha debuttato con 88,8 milioni di dollari. Attualmente, le previsioni indicano un’apertura compresa tra 70 e 75 milioni di dollari negli Stati Uniti, dove il film sarà proiettato in circa 4.300 sale.

A livello internazionale, le aspettative sono altrettanto elevate, con previsioni di incassi che potrebbero variare tra 90 e 100 milioni di dollari. Questi numeri suggeriscono che Thunderbolts potrebbe diventare uno dei film più visti della stagione, attirando un pubblico variegato e appassionato di supereroi.

Uscita in Italia e contesto nel MCU

In Italia, Thunderbolts esce oggi, 30 aprile 2025, e si inserisce in un contesto cinematografico già ricco di titoli Marvel. Gli appassionati del genere sono in attesa di scoprire come questo film si collocherà nella timeline del MCU e quali connessioni avrà con le storie precedenti. La curiosità attorno al film è palpabile, e molti fan sono ansiosi di vedere come gli antieroi interagiranno tra loro e con il resto dell’universo Marvel.

Con un cast di personaggi amati e una trama avvincente, Thunderbolts promette di offrire un’esperienza cinematografica emozionante e coinvolgente. La combinazione di attesa e previsioni di incasso elevate suggerisce che il film potrebbe segnare un nuovo capitolo di successo per i Marvel Studios.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!