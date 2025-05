Thunderbolts: il Marvel Cinematic Universe riscopre le sue origini con riferimenti a Captain America

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con il suo ultimo film, Thunderbolts, che sembra voler tornare alle radici dell’interconnessione tra i vari personaggi e storie che hanno caratterizzato il franchise. Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Brave New World, il film riunisce una serie di personaggi provenienti da diverse storie, creando un affascinante mosaico narrativo che richiama le origini del MCU.

Riferimenti e interconnessioni nel film

Thunderbolts si distingue per la sua capacità di intrecciare trame e personaggi, richiamando eventi e figure già conosciute nel vasto universo Marvel. Tra i vari rimandi, spicca un riferimento a Captain America, che non solo arricchisce la narrazione, ma offre anche ai fan un senso di continuità. Questo approccio non è nuovo per il MCU, ma in Thunderbolts assume un’importanza particolare, poiché il film si propone di esplorare le conseguenze di eventi passati e di come questi influenzino il presente.

Un esempio significativo di questa interconnessione è rappresentato dalla devastazione causata dallo scontro tra Red Hulk e Sam Wilson, noto anche come il nuovo Captain America. Questo combattimento, avvenuto nei pressi del Washington Monument, non solo ha avuto ripercussioni immediate, ma ha anche lasciato segni visibili nel paesaggio urbano, creando un legame tangibile con gli eventi narrati in precedenza.

Easter egg e dettagli nascosti

Un aspetto che ha colpito i fan è la presenza di un interessante easter egg legato al Washington Monument. In una scena ambientata a Washington D.C., durante la preparazione di un’udienza del Congresso per Valentina Allegra de Fontaine, il monumento appare in fase di riparazione. Questo dettaglio, sebbene rapido e quasi impercettibile, è rivelatore: le impalcature e i segni di danno visibili rimandano chiaramente al combattimento tra Sam e Red Hulk, che ha lasciato il suo segno sulla storica struttura.

Il Washington Monument non è nuovo a questo tipo di danni nell’universo Marvel. Infatti, già nel primo film di Spider-Man con Tom Holland, il monumento aveva subito una devastazione simile. Questo porta a riflettere su come, in meno di dieci anni, il monumento sia stato coinvolto in due eventi catastrofici, sottolineando l’importanza di questi luoghi iconici all’interno delle storie del MCU.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!