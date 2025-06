Thunderbolts: il film Marvel svela un finale alternativo con i Nuovi Avengers

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Thunderbolts” ha recentemente attirato l’attenzione per una rivelazione sorprendente riguardo al suo finale. Florence Pugh, l’attrice che interpreta Yelena Belova, ha condiviso dettagli inediti su una versione alternativa del film, rivelando che il gruppo di supereroi capitanato da Black Widow avrebbe dovuto inizialmente chiamarsi “Nuovi Thunderbolts”. Questa notizia arriva in un momento in cui il film ha ricevuto recensioni positive, nonostante un’accoglienza commerciale non entusiasta.

La rivelazione di Florence Pugh

Durante un’intervista, Florence Pugh ha parlato del finale alternativo di “Thunderbolts”, in cui il personaggio di Valentina Allegra de Fontaine, interpretato da Julia Louis-Dreyfus, avrebbe annunciato il nome del gruppo di supereroi. Nella prima versione, Valentina avrebbe esclamato: “I Nuovi Thunderbolts!“, suscitando l’entusiasmo dei presenti. Tuttavia, questa scena è stata successivamente modificata, e il nome finale scelto è stato “Nuovi Avengers“. Pugh ha spiegato che la decisione di cambiare il nome è stata presa per dare un impatto maggiore al film e per rispondere alle aspettative del pubblico.

L’attrice ha descritto il momento in cui la scena è stata girata, sottolineando come l’atmosfera fosse carica di energia e entusiasmo. “Abbiamo girato una versione in cui lei [Valentina] urlava e tutti erano entusiasti. Poi, però, abbiamo deciso di cambiare il tutto per qualcosa che sembrasse più appropriato“, ha dichiarato Pugh. Questa modifica ha portato a un finale che si allinea meglio con le attese del pubblico, specialmente in un periodo in cui i fan sentono la mancanza di figure iconiche come Captain America.

Il contesto del film e le sue performance

“Thunderbolts” è stato accolto con un mix di aspettative e preoccupazioni. Nonostante le recensioni positive, il film ha faticato a decollare sul piano commerciale. Questo è un aspetto significativo per la Marvel, che ha visto il suo franchise attraversare alti e bassi negli ultimi anni. La scelta di rinominare il gruppo di supereroi come “Nuovi Avengers” potrebbe essere stata strategica, mirata a richiamare l’attenzione di un pubblico che desidera rivedere i personaggi storici del Marvel Cinematic Universe.

Il film ha affrontato diverse sfide, tra cui la necessità di rinnovare l’interesse del pubblico e di mantenere viva la narrativa del franchise. La decisione di includere un finale alternativo, come quello rivelato da Pugh, dimostra l’intenzione dei creatori di esplorare diverse direzioni narrative, pur mantenendo un legame con il passato del franchise.

La scelta di Scarlett Johansson

Un altro aspetto interessante legato a “Thunderbolts” è la decisione di Scarlett Johansson di rimuovere il suo nome dal progetto. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra i fan e gli esperti del settore, che si chiedono quali siano le motivazioni dietro questa mossa. Johansson, che ha interpretato Black Widow in numerosi film del Marvel Cinematic Universe, ha un legame profondo con il personaggio e il suo abbandono del progetto potrebbe riflettere una serie di considerazioni personali e professionali.

La rimozione del nome di Johansson da “Thunderbolts” potrebbe anche essere vista come un segnale di cambiamento all’interno del franchise, che sta cercando di rinnovarsi e di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato cinematografico. Con l’introduzione di nuovi personaggi e la ristrutturazione di quelli esistenti, la Marvel sta cercando di mantenere l’interesse del pubblico, mentre si prepara a lanciare nuove storie e avventure.

“Thunderbolts” continua a essere un argomento di discussione tra i fan e gli esperti del settore, con le sue rivelazioni e le sue scelte narrative che promettono di influenzare il futuro del Marvel Cinematic Universe.

