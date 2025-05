Thunderbolts: il film Marvel svela il legame con i Nuovi Avengers e i Fantastici 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film della Marvel, Thunderbolts, ha suscitato grande interesse tra i fan, rivelando nel finale una connessione inaspettata con i Nuovi Avengers e i Fantastici 4. Questa pellicola non solo conferma una teoria diffusa tra gli appassionati, ma offre anche uno sguardo intrigante sul futuro del Marvel Cinematic Universe . Con dettagli rivelatori e una trama avvincente, il film si posiziona come un tassello fondamentale nella narrazione più ampia dell’universo Marvel.

La rivelazione dei Nuovi Avengers

Nel finale di Thunderbolts, i protagonisti, che inizialmente sembrano essere una squadra di anti-eroi, si trasformano ufficialmente nei Nuovi Avengers. Questo cambiamento di identità è stato anticipato da un asterisco nel titolo, che ora trova finalmente spiegazione. La scena post-credit, girata recentemente sul set di Avengers: Doomsday, introduce i Fantastici 4, i quali fanno il loro ingresso nell’atmosfera terrestre del MCU a bordo della loro astronave extra-dimensionale. Questo incontro tra le due squadre ha generato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come si intrecceranno le loro storie nei prossimi film.

Le parole del regista Jake Schreier

Jake Schreier, il regista di Thunderbolts, ha condiviso alcune informazioni interessanti riguardo alla produzione del film in un’intervista con Entertainment Weekly. Ha rivelato che l’idea di trasformare i Thunderbolts in Nuovi Avengers era presente nella sceneggiatura fin dalla prima bozza. “Anche se molte cose sono cambiate nel corso dello sviluppo, l’idea centrale di questi agenti inviati a uccidersi a vicenda ha rappresentato una svolta rispetto alle aspettative di chi pensava che sarebbe stato il Suicide Squad della Marvel“, ha dichiarato Schreier.

Il regista ha anche sottolineato come il finale del film abbia subito una notevole evoluzione, ma l’obiettivo di far diventare i Thunderbolts i Nuovi Avengers è rimasto costante. Ha aggiunto che ci sono indizi disseminati lungo il film, in modo che il cambiamento di nome non sembri una decisione improvvisa.

Le reazioni e le prospettive future

Un aspetto interessante emerso dalle scene post-credit è il fatto che non tutti i personaggi sono entusiasti dell’idea di unirsi ai Nuovi Avengers. Questo elemento di tensione promette di arricchire la trama futura del MCU, creando dinamiche intriganti tra i vari protagonisti. La possibilità di conflitti interni e alleanze inaspettate potrebbe rendere le prossime avventure ancora più avvincenti.

Thunderbolts è attualmente in programmazione nei cinema, e l’attenzione dei fan è rivolta a come questa nuova direzione influenzerà il Marvel Cinematic Universe. Con i Fantastici 4 che si preparano a entrare in scena, il futuro del MCU si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.

