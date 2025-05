Thunderbolts: il film Marvel che conquista il pubblico e i fumetti che ne raccontano la storia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Thunderbolts” sta ottenendo un grande successo a livello globale, attirando l’attenzione di spettatori e critici. Per accompagnare questa nuova avventura cinematografica, Panini Comics ha selezionato quattro volumi che approfondiscono le storie e i personaggi dell’universo Marvel, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire le origini di questi amati antieroi.

Il successo di Thunderbolts al box office

“Thunderbolts”, diretto da Jake Schreier, ha debuttato con risultati promettenti nei box office di tutto il mondo. La pellicola ha ricevuto recensioni positive, evidenziando l’originalità della trama e la freschezza del nuovo team di antieroi. Il cast, che include attori di spicco come Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour e Julia Louis-Dreyfus, ha contribuito a rendere il film un’esperienza coinvolgente. La storia ruota attorno a un gruppo di ex villain che si uniscono per affrontare una minaccia comune, mettendo in risalto il tema della redenzione e della collaborazione tra personaggi con un passato oscuro.

Il film non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione sui concetti di giustizia e moralità, rendendo i personaggi più complessi e interessanti. Questo mix di azione e profondità ha colpito il pubblico, portando a un crescente interesse per i fumetti che hanno ispirato la pellicola.

I volumi selezionati da Panini Comics

Per celebrare l’uscita del film, Panini Comics ha scelto quattro volumi che permettono ai lettori di esplorare la storia dei Thunderbolts. Questi fumetti offrono un viaggio attraverso le origini e le avventure dei personaggi, arricchendo l’esperienza dei fan.

Noi siamo i Thunderbolts

Il primo volume, “Noi siamo i Thunderbolts”, è un’antologia di 320 pagine, disponibile a circa 25 euro. Questo libro ripercorre la storia del gruppo, partendo dal clamoroso colpo di scena che ha catturato l’attenzione di una generazione di lettori. Attraverso una selezione di dieci storie iconiche, il volume presenta contributi di autori di fama come Warren Ellis e Kurt Busiek. I lettori possono così scoprire come si è formata la squadra e quali eventi hanno segnato il loro percorso.

Thunderbolts: Fiducia nei mostri

Il secondo volume, “Thunderbolts: Fiducia nei Mostri”, offre una nuova edizione deluxe di una delle storie più celebri del gruppo. In questo racconto, ambientato nel periodo post-Civil War, Norman Osborn guida una squadra di criminali governativi nella caccia ai supereroi non registrati. Con disegni di Mike Deodato Jr. e Marc Silvestri, il volume di 304 pagine, in vendita a 34 euro, esplora il tema della fiducia e della paura nei confronti degli eroi.

Thunderbolts: Senza quartiere

Il terzo volume, “Thunderbolts: Senza Quartiere”, è composto da 144 pagine e ha un prezzo di circa 15 euro. Scritto da Daniel Way e illustrato da Steve Dillon, questo libro racconta le avventure dei Thunderbolts seguendo il motto “Combattere il fuoco con il fuoco”. Il generale ‘Thunderbolt’ Ross, nei panni di Hulk Rosso, guida un team di giustizieri spietati, tra cui Elektra e Deadpool. Le missioni che affrontano richiedono approcci radicali e senza scrupoli, portando a conseguenze inaspettate.

Thunderbolts: Attacco al mondo

Infine, “Thunderbolts: Attacco al Mondo” è il quarto volume della selezione, composto da 136 pagine e disponibile a 19 euro. Scritto da Jackson Lanzing e Collin Kelly, con illustrazioni di Gerardo Borges e Nico Leon, il volume segue Bucky Barnes, che ha ereditato informazioni segrete e si propone di catturare criminali inafferrabili. In collaborazione con la contessa Valentina Allegra de Fontaine, il Soldato d’Inverno forma una squadra di esperti delle operazioni nere per affrontare avversari di alto profilo come il Teschio Rosso e Dottor Destino.

Questi volumi offrono ai lettori un’opportunità unica di immergersi nel mondo dei Thunderbolts, arricchendo la loro esperienza con storie avvincenti e personaggi complessi. Con il successo del film, l’interesse per questi fumetti è destinato a crescere, portando nuovi lettori a scoprire le avventure di questi antieroi Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!