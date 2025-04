Thunderbolts: il curioso riferimento a David Harbour e il suo Babbo Natale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film Thunderbolts, atteso capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel, ha sorpreso i fan con un riferimento inaspettato a un altro film che ha visto protagonista David Harbour. Questo accenno, apparentemente casuale, ha scatenato una serie di speculazioni tra gli appassionati, che si sono chiesti se ci fosse un legame intenzionale tra i due progetti. L’attore stesso ha condiviso la sua opinione su questo curioso collegamento, offrendo uno sguardo interessante sul processo creativo dietro la sceneggiatura.

Un riferimento inaspettato

In una clip recentemente diffusa di Thunderbolts, il personaggio di Valentina Allegra de Fontaine, interpretato da Julia Louis-Dreyfus, si rivolge al Red Guardian, interpretato da David Harbour, chiamandolo “vecchio Babbo Natale“. Questa battuta ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan, che hanno riconosciuto il riferimento al film Violent Night, in cui Harbour ha interpretato un Babbo Natale decisamente diverso nel 2022. La connessione ha dato vita a numerose teorie tra i fan, che si sono chiesti se si trattasse di un omaggio voluto tra i due franchise.

David Harbour ha recentemente commentato questa battuta durante un’intervista, chiarendo che non crede che il riferimento fosse intenzionale. Ha spiegato che la battuta potrebbe essere stata inserita in una prima stesura della sceneggiatura scritta da un suo amico, Eric Pearson. Secondo Harbour, questa citazione potrebbe essere stata un modo per Pearson di omaggiarlo, ma non hanno mai discusso esplicitamente di questo collegamento.

Il doppio ruolo di David Harbour

Il legame tra i due personaggi interpretati da Harbour acquista un significato particolare considerando il suo doppio ruolo. In Violent Night, l’attore veste i panni di un Babbo Natale burbero e avventuroso, che si rivela essere un temibile vichingo di nome Nikamund il Rosso. Questo contrasto con il suo personaggio Marvel, Alexei Shostakov, alias Red Guardian, è evidente. In Thunderbolts, Harbour interpreta un’altra figura imponente e barbuta, il cui soprannome “Rosso” si adatta perfettamente al suo personaggio.

Le nuove clip di Thunderbolts hanno fornito ai fan un primo sguardo significativo al film, che riunisce una squadra di antieroi, tra cui Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, Bucky Barnes di Sebastian Stan, Ghost di Hannah John-Kamen, Taskmaster di Olga Kurylenko e U.S. Agent di Wyatt Russell. Questi personaggi, ciascuno con il proprio passato complesso, si trovano a dover affrontare le proprie scelte e cercare una forma di redenzione.

Temi di redenzione e meta-umorismo

Il riferimento al “vecchio Babbo Natale” va oltre il semplice richiamo al ruolo di Harbour in Violent Night. In quest’ultimo film, il personaggio di Harbour attraversa una trasformazione significativa, passando da un guerriero vichingo violento a un’icona natalizia amata. Questo viaggio di redenzione rispecchia i temi centrali di Thunderbolts, che segue un gruppo di ex cattivi e personaggi moralmente ambigui in cerca di riscatto attraverso azioni eroiche.

Sebbene il riferimento non sia stato concepito come un crossover tra i due franchise, rappresenta un esempio di quel meta-umorismo che caratterizza i moderni film di supereroi. Questo approccio consente di riconoscere le filmografie degli attori senza infrangere troppo la quarta parete, offrendo ai fan un ulteriore livello di divertimento e connessione tra i vari universi narrativi.

Thunderbolts è previsto nelle sale italiane il 30 aprile, e l’attesa cresce tra i fan, curiosi di scoprire come si svilupperà questa storia di antieroi e redenzione.

